Cho học sinh nghỉ tránh dịch nCoV đến khi nào?

Nếu dịch kéo dài, diễn biến phức tạp trong nhiều tháng, liệu chúng ta có tiếp tục để học sinh nghỉ học ngần ấy thời gian?

UBND TP HCM đồng ý cho gần 2 triệu học sinh nghỉ thêm một tuần, đến hết ngày 16/2, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona. Trong khi đó, hơn 2 triệu học sinh Hà Nội cũng có thể nghỉ thêm một tuần, theo kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND thành phố. Đến ngày 6/2, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lai Châu đã gia hạn cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ thêm một tuần, hết 16/2. Một số địa phương như Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên, Nghệ An cho học sinh nghỉ tới khi có thông báo tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên các tỉnh thành, trường đại học cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch truyền nhiễm. Việc các địa phương cho học sinh nghỉ học những ngày qua là rất cần thiết, giúp nhà trường có thời gian vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến đỉnh dịch nCoV. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta sẽ cho các em nghỉ đến khi nào?

Tình hình diễn biến của dịch nCoV đang khá phức tạp. Những dự đoán về dịch bệnh vẫn thay đổi từng ngày với những ca nhiễm mới, tử vong ở Trung Quốc liên tục biến động. Cuộc chiến chống dịch viêm phổi do virus corona chắc chắn sẽ còn rất dài và nhiều chông gai. Nếu dịch kèo dài nhiều tháng liên tiếp, liệu chúng ta có để học sinh nghỉ học theo ngần ấy thời gian không? Việc này có thể giúp bảo vệ tạm thời cho sức khỏe của học sinh, nhưng nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác của mọi mặt xã hội. Khả năng sắp xếp thời gian học bù của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện trông nom của cha mẹ có con nhỏ khi phải nghỉ dài hạn,... tất cả đều là những câu hỏi cần được giải đáp.

>> Quan điểm của bạn về việc cho học sinh nghỉ học phòng dịch corona thế nào? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.

Thành Nam