Châu Âu 'vỡ trận' - bài học cho Việt Nam

Lục địa già đang dần "vỡ trận" vì đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm ngày càng tăng nhanh. Đất nước hình chiếc ủng Italy tất nhiên chịu ảnh hưởng nặng nhất, số ca tử vong đã lên đến hơn 4.000 người, vượt cả Trung Quốc. Ngoài ra, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cũng đã ghi nhận đến hàng chục nghìn ca nhiễm. Tổng số ca bệnh ở châu Âu đã gần gấp rưỡi Trung Quốc, nước tâm dịch trước đó.

Đại dịch này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nước châu Âu. Việc Covid-19 lây lan mạnh ở đây có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là từ sự chủ quan của mỗi người, khi họ không đeo khẩu trang vì những lý do khác nhau, rồi việc tự do đi lại giữa các nước EU... Ở giai đoạn đầu chống dịch, nhiều nước châu Âu chủ trương "miễn dịch cộng đồng", tức là cứ để mặc cho bệnh dịch tự do lan tràn, cho đến một lúc nào đó tốc độ lây nhiễm chậm lại; đồng thời chỉ tập trung cứu chữa những trường hợp nặng.

"Miễn dịch cộng đồng" là cách được nhiều quốc gia sử dụng khi gặp các trận dịch lớn, bởi nó không làm đình trệ các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy nhiên, việc miễn dịch cộng đồng mới thực sự hiệu quả nếu các cơ sở y tế có khả năng chữa trị khỏi cho các trường hợp nặng, và virus phải lây lan từ từ. Tuy nhiên, nCoV không phải dạng virus như vậy. Với tốc độ lây lan rất nhanh, khi xâm nhập vào lục địa già, cộng hưởng yếu tố khí hậu lạnh, Covid-19 đã làm chao đảo châu Âu. Nhiều quốc gia sai lầm khi coi Covid-19 chỉ là một dạng "cúm mùa" và thực hiện "miễn dịch cộng đồng". Và điều này đã phần nào dẫn đến "vỡ trận" như Italy hiện tại.

Một lý do khác nữa, châu Âu vốn có cơ cấu dân số già, số người trên 60 tuổi tương đối lớn. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi nCoV, vì hệ miễn dịch yếu, lại nhiều bệnh nền, tâm lý lại rất chủ quan. Và trước tốc độ lây lan quá nhanh của Covid-19, nhiều bệnh viện ở Italy đã quá tải, nhân viên y tế thiếu hụt nghiêm trọng. Do đó, số người tử vong ở Italy đã lên đến hơn 4.000 và dự báo sẽ còn tăng nhanh trong thời gian sắp tới.

Người xưa có câu "mất bò mới lo làm chuồng", chính vì không lường trước được sự nguy hiểm của Covid-19, nên khi để lây lan quá nhanh, nhiều nước châu Âu mới buộc phải phong tỏa toàn quốc, đóng cửa trường học, nhà hát, quán bar, hộp đêm, tạm dừng tổ chức các giải thể thao, dừng nhập cảnh, hạn chế đi lại với hy vọng kiểm soát được tình hình.

Nhìn sang Việt Nam, chúng ta "biết mình biết người", khi nhận thức rõ thể chất yếu, lại đông dân, dịch bùng phát sẽ rất nguy hiểm, nên đất nước đã chủ động triển khai chặn dịch từ đầu, tổ chức cách ly tập trung những người từ nước ngoài về, mới nhất là dừng nhập cảnh người nước ngoài, dừng hoạt động vũ trường, quán bar, cho học sinh nghỉ học, dừng lễ hội... Có thể nói, chúng ta đã khá thành công trong "giai đoạn vàng" phòng dịch này. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, cho thấy dịch bệnh này nguy hiểm thế nào với các nước Đông Nam Á, mặc dù khí hậu nóng ẩm.

Và trong thời gian sắp tới, mỗi người Việt cần nâng cao ý thức hơn nữa, có triệu chứng phải chủ động khai báo, người từ nước ngoài về tự chủ động cách ly 14 ngày theo dõi sức khỏe. Hạn chế tụ tập đông người, có ý thức đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Nên cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học hết ngày 3/5 để phòng chống dịch bệnh, vì theo các chuyên gia, cao điểm dịch bệnh có thể rơi vào tháng 4. Khi Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của Covid-19 với người trẻ tuổi, thì việc đảm bảo an toàn cho con em chúng ta là trên hết.

Đừng chủ quan coi thường dịch bệnh vì chính tâm lý đó sẽ đẩy đất nước ta giống tình cảnh của Italy cũng như châu Âu hiện tại. Việt Nam sẽ quyết thắng đại dịch.

Văn Bình