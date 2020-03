Cắt đứt quan hệ vì vợ bạn mượn 3.000 đôla không trả

'Cà' thẻ lấy 3.000 đôla với lý do 'mượn tạm', vợ người bạn thân của tôi chặn cả Facebook, số điện thoại để trốn nợ.

Tôi có một người bạn thân đã theo vợ sang Mỹ sinh sống hơn 10 năm. Khi còn ở Việt Nam, vợ của người bạn này có tính xấu là mượn tiền của tất cả các bà vợ của các anh em trong nhóm chơi với nhau, chỉ là để tiêu xài và không cho chồng biết. Vấn đề là mỗi khi mượn xong, cô này quên luôn, không bao giờ có ý định trả, dù ít hay nhiều cho đến khi qua Mỹ. Trong khi đó, mọi người cũng bỏ qua, không dám đòi gắt vì nhiều lý do.

Cách đây hơn một năm, con trai tôi qua Mỹ học đại học ở cùng bang với vợ chồng người bạn tôi. Dịp Tết dương lịch 2019, bạn tôi có đón con về chơi. Cô vợ mượn cớ hỏi rồi lấy thẻ ngân hàng của con tôi, mang đi rút 3.000 đôla với lý do "mượn tạm", mà không hề hỏi ý kiến của tôi. Mấy hôm sau, cô này mới gọi cho tôi, nói là "mượn hộ bạn" nhưng tôi biết đó chỉ là nói dối.

Đến giữa tháng 9, tôi mới bắt đầu nói chuyện về số tiền đó và yêu cầu cô ta trả lại để con tôi chi phí học hành. Cô ta "dạ vâng" rồi cũng lơ đi. Sau đó, cô ta chặn cả Facebook, Viber và số điện thoại của cả hai vợ chồng tôi. Không liên lạc được, tôi đành phải nói lại cho người chồng (bạn tôi) biết. Bạn tôi rất bất ngờ và hứa sẽ nói lại để trả tiền cho tôi, nhưng rồi cũng lại trôi vào im lặng. Sau đó, tôi nhắn tin, gọi điện cho cô ta đều phải qua điện thoại của người chồng. Lấy hết lý do này đến lý do khác, cô ta liên tục khất lần, tôi biết mọi lý do đều là bịa đặt.

Mãi đến đầu tháng 12, khi tôi gây áp lực mạnh, cô ta mới nhờ người em chồng ở Việt Nam trả cho tôi 2.000 đôla. Tôi gọi cho người này, hỏi ra được biết cô ta chỉ nói mượn của tôi 2.000 đôla, "nhờ em trả hộ rồi chị trả lại sau". Tôi nói rõ câu chuyện cho cậu em biết và cậu ta rất bức xúc tiết lộ: "Mấy bạn của em cũng bị chị ta hỏi mượn tiền". Dịp Tết dương lịch 2020, khi tôi sang Mỹ thăm con, trước khi về, tôi có nhắn tin yêu cầu cô ta trả nốt 1.000 đôla. Cô ta đọc tin nhắn rồi im luôn, không trả lời cho đến bây giờ.

Tôi đã từng sang Mỹ chơi vài lần và cũng ở nhà bạn vài ngày. Tôi biết nhà bạn chẳng thiếu thốn đến mức phải làm những chuyện như vậy, vì nếu khó khăn thực sự thì tôi hoàn toàn có thể giúp được số tiền đó, dù tôi cũng không phải giàu có gì. Nhưng với tôi, vay mượn thì phải trả, không thì sẽ mất hết tình cảm. Bằng chứng là bây giờ, tôi cảm thấy hết tình cảm với gia đình bạn mặc dù anh em đã chơi với nhau rất lâu. Thực ra, người bạn tôi sống vô tư (và cũng vô tâm), lại không có tiếng nói trong gia đình nên mới để vợ làm chuyện như vậy.

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", với những người có tính xấu như vậy thì dù ở đâu và khi nào cũng mãi không bao giờ thay đổi được. Cách tốt nhất là chúng ta nên tránh xa.

