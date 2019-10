Bỏ thành phố, trốn ra biển vẫn bị karaoke 'tra tấn'

Chuyển nhà, làm cửa kính, xây cách âm, mang chụp tai, mở nhạc tụng kinh... là những cách được nhiều người dùng để đối phó với hàng xóm hát karaoke.

Xung quanh câu chuyện "3 nhà hàng xóm cùng karaoke 'tra tấn' gia đình tôi", nhiều độc giả VnExpress đã chia sẻ những cách để đối phó với những người hàng xóm ồn ào:

Bạn gọi lên công an phường để họ giải quyết, thật ngán ngẩm kiểu mạnh ai nấy văn nghệ. Có lần tôi tránh né thành phố ồn ào và đi xuống biển kiếm sự yên tĩnh. Ấy thế mà dưới nơi "thủy cung" ấy người ta cũng mang vác loa kéo, kéo nhau đi như hội, tạp âm như ong vỡ tổ, chẳng biết giờ lên núi có được yên tĩnh tí nào không nữa?

Chỉ nên sống chung với lũ, làm cửa kính hai lớp, dùng xốp cách âm phòng ngủ cho bé. Chứ một chọi ba thì không chột cũng què. Mà nếu bạn ra nhắc nhở họ, đôi khi còn có chuyện không hay.

Đã không thay đổi được người khác thì mình đành phải thay đổi thôi. Như tôi cũng bị tra tấn suốt, cuối cùng tôi quyết định làm cách âm cho phòng ngủ.

Ở thành phố tôi đang sống ở Mỹ, có một thời gian ngoài đường có một số xe chạy mở nhạc rap to đến nỗi rung xe bên cạnh. Nhưng bây giờ những người mở nhạc như thế đều bị cảnh sát phạt, và dường như không ai mở nhạc như thế nữa. Nếu hàng xóm muốn mở nhạc to thì phải xin giấy phép trước, và phải có giờ giấc.

Tôi nghĩ trong lúc chờ âm thanh hàng xóm được giải quyết, thì ta nên mang chụp tai cách âm. Và có khi cả xóm mang chụp tai cách âm và đứng trước nhà của người hát karaoke, không nói, không chửi, không bạo lực và nên có công an hiện diện.

Gọi cho công an khu vực bạn qua làm việc với mấy nhà này. Lúc nào cũng chơi nhạc to. Mỗi lần như vậy, tôi kéo cái loa kẹo kéo ra bật nhạc sàn to hơn chĩa thẳng qua nhà họ, chừng vài lần là thôi.

Tôi thanh niên còn không chịu nổi. Muốn trực tiếp sang góp ý thì bị bố cản lại, sợ mất đoàn kết khu phố rồi đánh nhau. Thôi đành sống chung với lũ. Như tác giả thì nên cố gắng chuyển đến chung cư yên tĩnh vì cháu nhỏ vậy.

