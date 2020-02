4 ngộ nhận của phụ huynh khi muốn con nghỉ học hết tháng 3

So với dịch sốt xuất huyết và sốt rét, những con số thiệt hại mà dịch viêm phổi do Covid-19 gây ra không đáng sợ bằng.

Tôi đã đọc nhiều ý kiến của độc giả phản đối việc cho con đi học lại từ đầu tháng 3 và xin đưa ra những phản biện sau:

1. Nhiều người lập luận "chừng nào có vaccine phòng virus corona mới nên cho học sinh trở lại trường". Tuy nhiên, trong quá khứ, dịch sốt xuất huyết đầu tiên được ghi nhận năm 1779, nhưng đến giờ là năm 2020, thế giới vẫn chưa thực sự sản xuất được vaccine phòng sốt xuất huyết cho mọi người.

2. Có ý kiến cho rằng "không yên tâm cho con đi học, vì tỷ lệ nhiễm và tử vong do virus corona quá cao". Nhưng các bạn nên biết rằng năm 2005, tổ chức y tế thế giới WHO và Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố báo cáo về bệnh sốt rét gây tử vong cho hơn 1 triệu người mỗi năm và khiến 350-500 triệu người đau ốm. Năm 2020, 40% dân số thế giới, tương đương 3 tỷ người, sống trong những vùng có nguy cơ bị sốt xuất huyết. Mỗi năm có 100 triệu người mắc bệnh và 22.000 người thiệt mạng (đây là thống kê của cơ quan CDC – trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ). Con số của hai dịch bệnh trên rõ ràng đáng sợ hơn corona gấp nhiều lần.

3. Lại có người nhận định rằng "không nên cho học sinh, sinh viên quay lại trường trong tháng 3, vì những đối tượng trên không ý thức phòng bệnh được như người lớn". Điều này chưa thật chính xác, nhìn lại những vụ tai nạn do lái xe khi say xỉn, cháy nhà, xả rác, thậm chí là tiểu bậy ngoài đường... phần lớn là do ý thức của người lớn hay trẻ nhỏ? Ngoài ra, cũng có thể đặt vấn đề là người lớn như chúng ta sẽ có tâm lý chủ quan hơn các em vì ỷ vào sức đề kháng của mình.

4. Không ít người lại lấy lý do "cho nghỉ hết tháng 3, xem như nghỉ hè sớm, có sao đâu". Ý kiến này giống như việc các bạn kêu gọi người khác hãy mặc trang phục mùa đông, trong khi bây giờ đang là mùa hè. Giả dụ, bạn thuê người giúp việc, thì cũng phải rõ ràng khung giờ và thời gian cố định trước cả tháng, chứ đâu thể ngay lập tức nói người khác thay đổi theo ý của mình.

Bố mẹ có thay phiên nhau ở nhà thì cũng chỉ được những ngày phép ngắn (khoảng 12-16 ngày/ năm tùy ngành nghề), nếu quá sẽ bị trừ lương hoặc đuổi việc, và các bạn đừng quên là chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ Tết cũng khá dài. Cuộc sống không phải ai cũng may mắn có người thân trông con giúp hoặc có nhà riêng hay gia tài của ông bà bố mẹ để lại; nhiều người phải chạy vạy ngược xuôi lo trả tiền thuê phòng, tiền ăn tiền học... Nếu học sinh phải nghỉ hết tháng 3 sẽ ảnh hưởng cuộc sống nhiều gia đình.

Hiện nay Việt Nam đang xử lý dịch tốt, không có ca nhiễm mới, các ca nhiễm trước đó đã có xét nghiệm âm tính, vì vậy giải pháp hài hòa cho các bên là đầu tháng 3 học sinh, sinh viên cả nước nên trở lại trường học như bình thường. Về phía nhà trường và giáo viên, phải có trách nhiệm phổ biến kiến thức phòng bệnh cho các em học sinh, sinh viên. Phụ huynh nào không muốn cho con đi học, được quyền tiếp tục để con ở nhà đến khi cảm thấy an tâm về dịch mà không bị trường hạ hạnh kiểm. Tuy nhiên, những phụ huynh đó (những người có điều kiện kinh tế hơn) phải tự bỏ chi phí thuê gia sư về dạy kèm cho các em, tự chịu trách nhiệm nế con em mình bị hổng kiến thức trong các kỳ thi sau.

Nguyễn Thanh Trúc