4 câu hỏi sau vụ cháy kho Rạng Đông

Doanh nghiệp không trung thực, quy chuẩn đánh giá chất lượng môi trường, quy hoạch đô thị và công tác khám chữa bệnh cho người dân... đều có vấn đề.

Xung quanh câu chuyện "Nhịp sống lo âu quanh nhà kho Rạng Đông", độc giả Tiến Đỗ chia sẻ quan điểm:

Vụ cháy nhà kho Rạng Đông thực sự đã cho thấy nhiều vấn đề:

1. Công ty Rạng Đông khẳng định đã sử dụng Amalgam từ 2016 (hợp chất này đắt hơn và ít độc hơn thủy ngân lỏng) - nhưng sự thật thì không phải. Đây phải chăng là một biểu hiện gian dối của công ty cũng như yếu kém của cơ quan quản lý? Nếu không phải do vụ cháy thì công ty này chắc vẫn sử dụng thủy ngân lỏng để làm bóng đèn. Và có hay không lượng thủy ngân vẫn rò rỉ ra môi trường trong quá trình sản xuất?

2. Cơ quan chức năng vào cuộc chậm trễ, bất nhất trong thông báo. Trong khi các quốc gia trên thế giới đang dùng chuẩn WHO, thì chúng ta đưa ra một chuẩn khác (tham khảo từ WHO) có các chỉ số khác hoàn toàn (thường cao hơn). Vậy người Việt ta khỏe hơn thế giới chăng? Nếu dùng theo chuẩn WHO, sẽ có rất nhiều người cần được đi khám, kiểm tra. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết cho cộng đồng. Đừng vì "một quy chuẩn" mà tước đi cơ hội khỏe mạnh của người khác.

3. Quy hoạch đô thị của Hà Nội đang có vấn đề. Những nhà máy sản xuất có chứa các thành phần độc hại tại sao lại nằm trong khu dân cư? Nếu nằm từ trước vậy tại sao chưa có phương án di dời?

4. Việc khám miễn phí cho người dân trong khu vực nên tiến hành cả ở tuyến cơ sở (trạm y tế) và tại các bệnh viện lớn có máy móc, kỹ thuật hiện đại. Bởi ngộ độc thủy ngân, ngoài các biểu hiện cấp tính thì rất dễ bị nhiễm độc mạn tính, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe (đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ có thai).

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.