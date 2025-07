Y học hiện đại giúp nuôi sống trẻ sinh non nhỏ bằng bàn tay

Những em bé sinh non nặng dưới 500 g - nhỏ bằng bàn tay, ngày nay được nuôi sống thành công mà không bị di chứng nhờ kỹ thuật y học tiên tiến.

GS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết như trên tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện, hôm 18/7. Đây là bệnh viện hạng I, chuyên khoa sản phụ khoa đầu ngành trực thuộc Bộ Y tế.

"Những em bé từng bị coi là không thể sống sót thì nay, với nỗ lực không ngừng và sự áp dụng kỹ thuật tiên tiến, bệnh viện đã cứu sống hàng nghìn trường hợp, mở ra hy vọng và niềm hạnh phúc cho bao gia đình", GS Ánh nói.

Khoảng 10 năm về trước, tỷ lệ sống sót của trẻ chào đời nặng dưới 1.000 g chỉ đạt khoảng 58%, thì nay tăng lên 85%. Nhiều trẻ sinh ở tuần thai 23-25 được cứu sống hoàn toàn mà không để lại di chứng thần kinh hoặc vận động. Bệnh viện từng nuôi sống bé sinh non chỉ nặng 400 g, được xem là kỳ tích của ngành y tế Việt Nam. Những thành tựu này đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh toàn viện xuống dưới 5% - mức thấp kỷ lục.

Theo GS Ánh, để đạt được kết quả này, bệnh viện đã ứng dụng và làm chủ những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, nâng cao chất lượng điều trị trẻ sinh non. Bệnh viện là đơn vị đầu tiên cả nước áp dụng thành công kỹ thuật bơm surfactant không xâm lấn bằng hai phương pháp LISA và INSURE cho nhóm trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân dưới 1.000 g – nhóm vốn có nguy cơ tử vong và biến chứng nặng nề nhất.

Phương pháp LISA (Less Invasive Surfactant Administration) còn gọi là kỹ thuật bơm surfactant ít xâm lấn, điều trị suy hô hấp ở trẻ sinh non bằng cách đưa chất hoạt động bề mặt (surfactant) vào phổi thông qua một ống thông nhỏ mà không cần đặt nội khí quản. Phương pháp này ưu điểm là giảm tổn thương phổi và các biến chứng liên quan thở máy xâm lấn, giảm thời gian nằm viện và chi phí điều trị, tạo điều kiện cho trẻ thở tự nhiên giúp phổi phát triển tốt hơn.

Đến nay, bệnh viện đã điều trị thành công gần 3.000 trẻ sinh non bằng kỹ thuật LISA/INSURE, trong đó trên 90% không cần đặt ống nội khí quản, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong sơ sinh do suy hô hấp nặng. Tỷ lệ biến chứng phổi mạn tính, xuất huyết não ở trẻ sơ sinh giảm từ 68% xuống còn 25%. Tỷ lệ loạn sản phế quản phổi giảm hơn 50% ở nhóm trẻ sinh non dưới 1.500 g.

Kỹ thuật này đến nay đã được chuyển giao cho hơn 40 cơ sở y tế cả nước. Bệnh viện Phụ sản Trung ương được Bộ Y tế chọn làm trung tâm huấn luyện quốc gia về kỹ thuật surfactant không xâm lấn.

Em bé sinh non nặng 400 g được bệnh viện nuôi sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa, các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản trị y tế, với tầm nhìn toàn diện và tư duy hội nhập. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn lâm sàng, đột phá công nghệ trong y học bào thai và chăm sóc sơ sinh, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Bên cạnh đó, bệnh viện xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các trung tâm y học hàng đầu thế giới, hình thành mô hình dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới phát triển du lịch y tế chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Dịp này, Thứ trưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bệnh viện, một tập thể và 3 cá nhân. Bệnh viện có thêm 5 bác sĩ được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Lê Nga