Xuyên Việt Oil chưa nộp lại hơn 200 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

Xuyên Việt Oil vẫn chưa nộp lại hơn 200 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn xăng dầu dù bị tước giấy phép từ tháng 8/2023, theo bộ Công Thương.

Bộ Công Thương mới đây đốc thúc Xuyên Việt Oil nộp hơn 212 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu mà doanh nghiệp này nợ vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, họ cũng phải chịu thêm khoản lãi phát sinh do chậm nộp.

Từ tháng 8/2023 - thời điểm doanh nghiệp này bị thu hồi giấy phép, Bộ Tài chính, Công Thương ít nhất ba lần có văn bản và gọi điện giục nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ doanh nghiệp này.

Xuyên Việt Oil từng là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xăng dầu, chiếm gần 10% thị phần cả nước. Doanh nghiệp bị thu giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8 năm ngoái, do những sai phạm trong hoạt động kinh doanh và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Quỹ bình ổn xăng dầu được lập tại doanh nghiệp khi Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp đầu mối. Tuy nhiên, việc này dẫn tới nguy cơ doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 1.

Chia sẻ với VnExpress, một lãnh đạo thuộc Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan quản lý xăng dầu có các biện pháp để cưỡng chế, thu hồi tiền chiếm dụng Quỹ bình ổn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vụ việc của Xuyên Việt Oil đang trong giai đoạn điều tra, tài sản bị phong tỏa nên "cần cơ chế phối hợp với phía công an".

"Cơ quan quản lý sẽ thực hiện theo phán quyết của đơn vị chức năng sau này, nếu phải kê khai hay phát mại tài sản để thu hồi nợ", ông nói.

Tháng 9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam giám đốc công ty này là bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil về các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Một số lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cũng bị bắt do sai phạm liên quan tới vụ án tại doanh nghiệp này.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngoài "om" Quỹ bình ổn giá, Xuyên Việt Oil còn khoản nợ thuế gần 1.530 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường, tính đến tháng 10/2023.

Doanh nghiệp này cũng có gần 5.500 tỷ đồng nợ xấu tại 4 ngân hàng. Các ngân hàng đang rao bán tài sản thế chấp là bất động sản, kho xăng dầu của Xuyên Việt Oil tại TP HCM, Bình Thuận để cấn trừ nợ.

Phương Dung