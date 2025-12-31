Xuyên đêm cuối năm ghép tim cứu sống bé trai

TP HCMBé trai 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối, đã ngưng tim trên bàn mổ trong khi chờ ghép trái tim từ một người hiến chết não, may mắn được các bác sĩ cứu sống thành công.

Ngày 31/12, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Trưởng êkíp ghép tim, cho biết đây là ca ghép nặng và thách thức nhất mà các bác sĩ từng đối mặt.

Bệnh nhi suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến bé suy gan, suy thận, kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định ghép tim là giải pháp duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi. Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu không tiến hành ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi.

Dù tỷ lệ thành công được đánh giá là rất mong manh, êkíp vẫn quyết định trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng để tìm lại sự sống.

Êkíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trái tim của người hiến chết não từ Bệnh viện Nhân dân 115 được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cách khoảng 3 km, đêm 30 rạng sáng 31/12. Bé được chuẩn bị sẵn sàng để trái tim về đến Y Dược là đặt ngay vào lồng ngực bé. Tuy nhiên tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim: bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ.

Trước diễn biến tối cấp, êkíp phẫu thuật buộc phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời để ghép ngay.

Tim bé đập trở lại, trái tim hiến cũng kịp về tới bệnh viện, ca ghép tim diễn ra thuận lợi theo kế hoạch và kéo dài suốt đêm. 7h30 sáng 31/12, những nhịp đập đầu tiên từ trái tim mới xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến êkíp vỡ òa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh bé.

Hiện bé được theo dõi sát hậu phẫu và chức năng hoạt động của trái tim mới.

Suy tim giai đoạn cuối là hậu quả cuối cùng của tất cả bệnh lý tim mạch. 50% người bệnh sẽ tử vong sau 5 năm và phương pháp điều trị tối ưu là ghép tim. Người suy tim giai đoạn cuối, cấy ghép dụng cụ hỗ trợ thất trái là phương pháp được thế giới áp dụng thường quy trong khi chờ đợi ghép tim. Tuy nhiên, thế giới cũng như Việt Nam, tim ghép vẫn luôn là bài toán khó do số lượng người hiến tim vô cùng ít.

Ngoài ra, ghép tim cũng là một kỹ thuật khó. Trong y khoa nói chung và lĩnh vực phẫu thuật ghép tạng nói riêng, các kỹ thuật y tế phải đảm bảo quy trình an toàn rất chặt chẽ và được Bộ Y tế cấp phép mới triển khai thực tế.

Đến nay, sau 33 năm, đã có hơn 9.500 ca ghép tạng thành công tại Việt Nam, trong đó hơn 100 ca ghép tim, còn lại chủ yếu ghép thận, gan, phổi...

Mỹ Ý