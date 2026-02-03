Xuồng vũ trang Iran tiếp cận tàu chở dầu Mỹ

Một số xuồng vũ trang Iran tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ trên eo biển Hormuz, song không chặn được phương tiện này.

Tàu dầu Stena Imperative treo cờ Mỹ ngày 3/2 bị 6 xuồng vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận khi đang đi qua eo biển Hormuz, cách Oman khoảng 30 km về phía bắc, công ty an ninh hàng hải Anh Vanguard Tech thông báo.

Lực lượng Iran yêu cầu thuyền trưởng tắt động cơ và chuẩn bị để họ lên phương tiện khám xét, song con tàu tăng tốc độ và giữ nguyên hướng đi. "Tàu Stena Imperative không đi vào lãnh hải Iran", Vanguard Tech cho biết. "Hiện tại, một chiến hạm Mỹ đang hộ tống phương tiện này".

Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: CSIS

Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải UKMTO thuộc hải quân Anh thông báo "một số xuồng vũ trang tiếp cận một tàu dầu và yêu cầu phương tiện dừng lại", song không công bố thêm thông tin chi tiết.

Giới chức Iran và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Sự việc diễn ra sau khi một chỉ huy cấp cao của IRGC tuần trước đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Đây là tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng. Iran từng bắt hai tàu nước ngoài vào năm 2023 và một tàu vào năm 2024 trong khu vực này.

Tàu Stena Imperative trong ảnh chụp tháng 2/2024. Ảnh: Marine Traffic

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công.

Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt với hơn 3.000 người thiệt mạng, cho biết phần lớn nạn nhân là thành viên lực lượng an ninh hoặc người ngoài cuộc bị "những kẻ bạo loạn" giết hại.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)