Xuồng tự sát Nga lần đầu tập kích tàu hải quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga công bố video xuồng không người lái tập kích tàu trinh sát Simferopol, một trong những tàu hải quân lớn nhất của Ukraine.

"Một phương tiện mặt nước không người lái (USV) cao tốc đã đánh trúng tàu trinh sát hạng trung Simferopol của hải quân Ukraine tại cửa sông Danube. Đòn tấn công khiến con tàu bị đánh chìm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 28/8.

Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu Nga sử dụng USV để tập kích tàu hải quân Ukraine.

Quân đội Nga sau đó công bố video ghi lại đòn tập kích, được trích xuất từ camera ảnh nhiệt trên USV và máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Trong video, USV Nga tiếp cận từ phía sau tàu trinh sát Ukraine, sau đó tăng tốc và lao vào mạn phải tàu.

USV Nga tập kích tàu hải quân lớn nhất của Ukraine. Video: BQP Nga

Một số thủy thủ Ukraine dường như chỉ phát hiện USV khi nó đã ở rất gần và vội tìm cách thoát thân. Hình ảnh độ nét cao được truyền về cho đến thời điểm xảy ra va chạm, cho thấy khả năng duy trì tín hiệu liên lạc của USV Ukraine. UAV trinh sát Nga sau đó ghi nhận quầng lửa lớn bùng lên trên sông, cùng đám cháy sau vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu thông tin về USV hay vị trí triển khai phương tiện. Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định lực lượng Nga có thể đã triển khai USV từ bán đảo Crimea, cách cửa sông Danube hơn 200 km về phía đông, hoặc từ một tàu hải quân hoạt động trên Biển Đen.

Phát ngôn viên hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk xác nhận Nga đã tấn công một tàu hải quân của nước này, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một số người bị thương.

Quan chức Ukraine không nêu tên và tình trạng của con tàu, cũng như thời gian hay địa điểm xảy ra vụ tập kích. "Các nỗ lực ứng phó đang được triển khai. Hầu hết thủy thủ đều an toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm một số người còn mất tích", ông Pletenchuk nói.

Tàu Simferopol di chuyển dọc bờ biển Odessa hồi tháng 8/2021. Ảnh: Ukrinform

Simferopol là tàu trinh sát hạng trung thuộc lớp Laguna của Ukraine. Tàu được hạ thủy năm 2019 và biên chế cho hải quân Ukraine hai năm sau đó. Với lượng giãn nước đầy tải hơn 3.500 tấn, đây là một trong những tàu hải quân lớn nhất của Ukraine.

Tàu được trang bị nhiều hệ thống tình báo vô tuyến, cũng như có khả năng làm nhiệm vụ do thám bằng radar và cảm biến quang học. Simferopol có thủy thủ đoàn 29 người, được lắp tổ hợp pháo nòng xoay AK -306 cỡ 30 mm để tự vệ.

Như Tâm (Theo Zvezda, Kyiv Independent)