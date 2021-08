Không chỉ lột xác về diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông, Thanh Hóa còn nổi lên như một thỏi nam châm hút vốn đầu tư và bắt đầu xuất hiện những công trình, dự án tầm cỡ trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, bất động sản. Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 8,66%, đứng thứ 12 cả nước.

Khai thác những thế mạnh to lớn này, những năm gần đây, kinh tế Thanh Hóa đã tăng trưởng nhanh, vuợt bậc. Giai đoạn 2016 - 2020, GRDP bình quân ước đạt 12,1%/năm - gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015. Quy mô kinh tế năm 2020 cũng gấp 1,77 lần so với năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Xét về điều kiện tự nhiên hay kinh tế xã hội, Thanh Hóa đều sở hữu những tiềm lực vượt trội so với các địa phương khác. Diện tích lớn thứ 5 cả nước, dân số đứng thứ 3 chỉ xếp sau 2 đầu tàu kinh tế Hà Nội và TP HCM. Địa hình tự nhiên đa dạng, từ miền núi, đồng bằng đến duyên hải, Thanh Hoá được ví như "Việt Nam thu nhỏ" với nhiều di tích lịch sử, danh thắng, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và đặc biệt là du lịch.

Sự vươn lên của Thanh Hóa trên bản đồ kinh tế và thu hút đầu tư đã củng cố niềm tin của giới đầu tư bất động sản khi rót vốn về đây. Trong bối cảnh tại các thị truờng truyền thống như Hà Nội, TP HCM, Nha Trang,… quỹ đất ngày càng khan hiếm, giá đất tăng, nguồn cung hạn chế, giới đầu tư càng có xu hướng tìm về các thị trường lân cận với tiềm năng dồi dào và dư địa rộng mở.

Với quỹ đất rộng lớn, thị truờng địa ốc Thanh Hóa tuy đang ở giai đoạn đầu phát triển nhưng sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá đất nền nhiều khu vực ở Thanh Hoá đầu năm 2021 tăng trung bình 40-60% so với cuối năm 2020. Giá đất mặt bằng đô thị, ven biển Thanh Hóa dao động ở ngưỡng 12-15 triệu đồng/m2, có nơi trên 20 triệu đồng/m2, cao gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cá biệt, có những lô đất ven biển Sầm Sơn, mức giá tăng gấp 4 - 5 lần so với 5 năm trước.

Đặc biệt khi Thanh Hóa thu hút các nhà đầu tư lớn, những "sếu đầu đàn" trong lĩnh vực bất động sản - du lịch, sức hút của thị trường sẽ càng gia tăng. "Các nhà đầu tư lớn ngoài việc tạo dựng hệ thống hạ tầng còn có các công trình, dự án làm đẹp bộ mặt đô thị, từ đó góp phần tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách du lịch, làm cho lợi thế khu vực này được bật lên, thu hút không những du khách trong nước mà khách quốc tế đến với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng", ông Nguyễn Văn Đính nhận định.