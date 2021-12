Xuất tinh sớm có dẫn đến vô sinh?

Tôi 29 tuổi bị xuất tinh sớm, sắp lập gia đình nên rất lo lắng bị vô sinh. Xin bác sĩ cho biết bệnh này có chữa được không, có bị vô sinh? (Sơn, Hà Nội)

Trả lời:

Xuất tinh sớm là hiện tượng xuất tinh không theo mong muốn của người nam giới. Đây là một rối loạn hay gặp, nhất là ở giới trẻ, đứng đầu trong nhóm bệnh lý rối loạn tình dục ở nam giới. Bệnh không chỉ làm lo âu, ức chế, mất tự tin đối với người đàn ông mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng.

Ở tuổi hoạt động tình dục, trung bình cứ 10 nam giới thì có 2-3 người bị xuất tinh sớm. Bệnh được phân làm hai loại là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là người từ lúc bắt đầu đời sống tình dục chưa bao giờ kiếm soát được sự xuất tinh. Thứ phát là trước đây họ vẫn có đời sống tình dục thỏa mãn, bệnh mới thể hiện sau này.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm như tâm lý, chủ yếu là sự cân bằng giữa quá trình hưng phấn và ức chế, quá hưng phấn có thể dẫn đến xuất tinh sớm. Một số nguyên nhân khác như người lớn tuổi có mắc một số bệnh mạn tính, có suy giảm tình dục, hoặc do thủ dâm.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do quá tăng cảm vùng dương vật hay do một số bệnh khác làm tăng cảm gần cơ quan xuất tinh như viêm tuyến tiền liệt, trĩ, dò hậu môn, tổn thương tủy sống, tổn thương thần kinh do rượu, thiểu năng sinh dục.

Để thụ thai điều kiện cần và đủ là trứng và tinh trùng phải gặp nhau và làm tổ trong buồng tử cung. Như vậy xuất tinh sớm có ảnh hưởng đến sinh con hay không thì cần dựa vào mức độ của tình trạng này. Nếu chưa đủ thời gian để giao hợp hoặc khi cổ tử cung của người phụ nữ chưa kịp mở để đón nhận tinh trùng thì khả năng thụ thai là rất kém, rất khó có thể có con. Trường hợp xuất tinh sớm nhưng tinh trùng tốt, khỏe, vẫn có thể gặp được trứng và làm tổ trong buồng tử cung thì không ảnh hưởng đến sinh con.

Có rất nhiều biện pháp để điều trị xuất tinh sớm, từ trị liệu hành vi, bóp quy đầu... Ngoài ra, có thể dùng thuốc thuốc, trị liệu tâm lý. Nam giới gặp vấn đề này nên đi khám để bác sĩ tư vấn, hướng dẫn đầy đủ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đức

Khoa Phẫu thuật Tiết Niệu - Nam Học, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn