Xuất tinh nhiều lần trong ngày có ảnh hưởng sức khỏe?

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men's Health, xuất tinh là một phản xạ sinh lý bình thường của cơ thể nam giới, thường xảy ra khi đạt cực khoái qua quan hệ tình dục, thủ dâm hoặc đôi khi là vô thức trong giấc ngủ. Tuy nhiên, nhiều nam giới trẻ tuổi hoặc người đang trong giai đoạn hưng phấn tình dục mạnh mẽ thường tự hỏi liệu xuất tinh nhiều lần trong một ngày có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Trong khi một số người xem hành vi này là bình thường nếu không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, thì ở góc độ y học, cần đánh giá lại cả khía cạnh sinh lý học, nội tiết học, tâm lý và khả năng sinh sản để đưa ra nhận định đầy đủ.

Phản xạ xuất tinh là gì?

Xuất tinh là kết quả của một loạt các phản xạ thần kinh phức tạp, bắt đầu từ kích thích cảm giác tại dương vật, truyền tín hiệu về tủy sống vùng thắt lưng, nơi trung tâm điều khiển phản xạ xuất tinh hoạt động. Sự phối hợp giữa hệ thần kinh giao cảm và hệ vận động sẽ kích thích co bóp các cơ xung quanh ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh và đáy chậu, đẩy tinh dịch ra khỏi niệu đạo.

Kèm theo đó là sự giải phóng một loạt chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, oxytocin, endorphin - mang lại cảm giác khoái cảm và thư giãn sau mỗi lần xuất tinh.

Tác động của việc xuất tinh nhiều lần

Xuất tinh 1-2 lần/ngày với tần suất ổn định, xen kẽ ngày nghỉ, ở người trẻ và sức khỏe tốt có thể không gây hại. Tuy nhiên, khi tần suất lên đến 3-5 lần/ngày hoặc lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp, nguy cơ xuất hiện các tác động tiêu cực.

Về thể chất

Suy nhược tạm thời: Mỗi lần xuất tinh, cơ thể mất khoảng 2-6 ml tinh dịch, trong đó chứa nước, protein, khoáng, kẽm, fructose... Nếu tần suất quá dày, cơ thể không đủ thời gian hồi phục, dẫn đến mệt mỏi, đau cơ, giảm thể lực.

Rối loạn cương: Khi xuất tinh liên tục, các thụ thể dopamine có thể bị chai lỳ, giảm hưng phấn; dương vật khó cương trở lại hoặc chỉ cương yếu.

Giảm chất lượng tinh trùng: Theo nghiên cứu trên Fertility and Sterility, sau khi xuất tinh mỗi ngày liên tục, tổng số lượng tinh trùng và khả năng di động giảm đáng kể, dù hình thái tinh trùng vẫn không thay đổi nhiều.

Tăng nguy cơ viêm nhiễm: Cọ xát nhiều gây tổn thương da quy đầu, niệu đạo dễ viêm nếu vệ sinh không tốt.

Về tâm lý

Lệ thuộc vào khoái cảm tình dục: Một số người có xu hướng lạm dụng thủ dâm hoặc quan hệ chỉ để đạt cực khoái mà bỏ qua yếu tố tình cảm.

Trầm cảm sau cực khoái: Tình trạng xuất hiện cảm giác trống rỗng, tội lỗi hoặc chán nản sau mỗi lần xuất tinh, nhất là khi hành vi mang tính ép buộc.

Tăng nguy cơ rối loạn ám ảnh cưỡng chế tình dục - đã được WHO chính thức công nhận là một rối loạn tâm thần trong ICD-11.

Giới hạn số lần xuất tinh an toàn là bao nhiêu?

Không có con số tuyệt đối cho tần suất xuất tinh "lý tưởng" mỗi ngày. Tuy nhiên, theo nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine, nam giới có tần suất xuất tinh từ 2-4 lần mỗi tuần có sức khỏe tâm lý ổn định, chất lượng giấc ngủ và sự gắn kết trong mối quan hệ tốt hơn nhóm có tần suất quá thấp hoặc quá cao.

Ngoài ra, nghiên cứu công bố trên European Urology còn chỉ ra rằng nam giới xuất tinh khoảng 21 lần/tháng có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với nhóm dưới 7 lần/tháng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc khuyến cáo xuất tinh hàng ngày - mà nhấn mạnh vai trò của xuất tinh đều đặn, không quá dồn nén.

