Xuất siêu gần 4 tỷ USD trong 5 tháng

Tổng cục Hải Quan mới cho biết, cán cân thương mại hàng hóa trong 5 tháng đầu năm thặng dư 3,53 tỷ USD, gần gấp đôi ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Theo đó, giá trị xuất khẩu sơ bộ trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 100 tỷ USD, còn nhập khẩu đạt 96,7 tỷ USD. Xét về cơ cấu, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,4 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu đến 10,9 tỷ USD.

Trong 5 tháng, hoạt động xuất khẩu giảm gần 1% so với cùng kỳ, ghi nhận 18 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Trong đó, ba mặt hàng giá trị trên 10 tỷ USD là điện thoại và linh kiện (18,3 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (15,5 tỷ USD) và dệt may (10,5 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ, như dầu thô giảm 26%, xăng dầu giảm 44%, dệt may giảm 14%, sắt thép giảm 11%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu trong 5 tháng giảm 4,6%. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu hơn 42 tỷ USD, còn lại thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, giá trị nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng áp đảo. Việt Nam nhập khẩu hơn 22 tỷ USD máy vi tính, thiết bị điện tử và linh kiện; gần 14 tỷ USD máy móc, thiết bị; nhập khẩu nguyên liệu dệt may, vải hơn 6,6 tỷ USD.

Số liệu mới công bố của hải quan cao hơn gần 1 tỷ USD về giá trị xuất khẩu, nhưng thấp hơn khoảng 800 triệu USD về giá trị nhập khẩu so với số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê.

