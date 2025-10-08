Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD sau 9 tháng

9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 680 tỷ USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ 2024.

Thông tin này được Cục Hải quan cho biết trong báo cáo công bố chiều 8/10. Trong tháng 9, cơ quan này cho biết tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 82,49 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng 561 triệu USD) so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng 716 triệu USD) và trị giá nhập khẩu đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4%.

Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta đã vượt 680 tỷ USD. Mức này cao hơn 17,3%, tương ứng khoảng 100 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024 - năm đạt kỷ lục và bằng mức thực hiện của cả năm 2023.

Về xuất khẩu, Cục Hải quan cho biết Việt Nam đạt giá trị khoảng 348,7 tỷ USD, tăng 16%. Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu cũng tăng 18,8% lên mức gần 332 tỷ USD. Đến hết tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư hơn 16,8 tỷ USD - thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cơ quan hải quan, thu ngân sách ba quý đầu năm từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng. Con số này bằng 81,9% dự toán được giao và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương ngày 8/10, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, cho biết Bộ này dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới - khoảng 900 tỷ USD.

Thời gian qua, Việt Nam đang đàm phán thuế đối ứng với phía Mỹ. Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện phía Mỹ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước.

Trong tháng 10 hoặc 11, đoàn đàm phán của Việt Nam dự kiến tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận nhằm mục tiêu hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV. Đồng thời, nhà điều hành dự kiến thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan, sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua đối thoại, làm việc với hiệp hội ngành hàng, địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

Anh Tú - Phương Dung