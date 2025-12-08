Xuất nhập khẩu Việt Nam gần chạm 840 tỷ USD

Xuất nhập khẩu Việt Nam gần đạt 840 tỷ USD sau 11 tháng đầu năm, cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 gần 77,1 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước nhưng tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu giảm 7,1% và nhập khẩu sụt 3,7%.

Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 839,7 tỷ USD, cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 800 tỷ USD.

Về xuất khẩu, Cục Thống kê cho biết kim ngạch đạt khoảng 430,1 tỷ USD, tăng 16,1%. Nhập khẩu đạt 409,6 tỷ USD (tăng 18,4%). Chênh lệch này giúp cán cân thương mại Việt Nam thiết lập mức thặng dư hơn 20,5 tỷ USD sau 11 tháng.

Sức kéo chủ yếu nhờ các mặt hàng chủ lực. Cụ thể, trong 11 tháng, có 36 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, và 8 mặt hàng vượt 10 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, 47 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, 6 mặt hàng trên 10 tỷ USD.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với 138,6 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất với 167,5 tỷ USD.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 6/12, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng với đà tăng trưởng hiện nay, xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt 920 tỷ USD hoặc cao hơn. Qua đó, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Để đạt mục tiêu cả năm, Bộ trưởng cho biết cơ quan này tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA và mở rộng các thị trường truyền thống, tiềm năng, đặc biệt là nơi tăng trưởng cao.

Phương Dung