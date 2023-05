Xuất, nhập khẩu giảm mạnh

Tháng 4, kim ngạch xuất và nhập khẩu giảm lần lượt 17,1% và 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 27,54 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 4 tháng, tổng giá trị xuất khẩu đạt 108,57 tỷ USD, giảm 11,8%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 96,1 tỷ USD, chiếm 88,5%.

Theo Bộ Công Thương, trong quý I, xuất khẩu của nhiều ngành hàng chủ lực như điện tử, máy tính, điện thoại, linh kiện, dệt may cũng đều đi xuống. Đầu tuần trước, cơ quan này đánh giá nguyên nhân sản xuất, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là yếu tố thị trường xuất khẩu, các ngành hàng đều gặp khó khăn khi lạm phát cao, sức mua kém, nhất là hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Cùng với đó, nhiều nước áp dụng điều tra phòng vệ thương mại. "Chi phí nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao trong khi mức giá xuất khẩu không tăng làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất cầm chừng tránh rủi ro", Bộ Công Thương cho biết.

Về nhập khẩu, kim ngạch tháng 4 ước đạt 26 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng 3 và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt kim ngạch 102,22 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6% với giá trị 95,64 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam xuất siêu khoảng 6,35 tỷ USD, cao hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 8 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 14,4 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cấp ngành, địa phương tháo gỡ thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh để hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

Theo thống kê của GSO, một điểm sáng của kinh tế trong nước 4 tháng đầu năm là tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng năm ngoái. Con số này cao hơn 26,7% so với 4 tháng đầu 2019 - năm trước khi xảy ra đại dịch. Riêng tháng trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 510.000 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng 3 và tăng 11,5% so với cùng kỳ 2022.

Anh Tú