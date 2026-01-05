Xuất khẩu dầu mỏ Venezuela tê liệt

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela tê liệt sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro.

Theo nguồn tin của Reuters, xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đình trệ do các cảng vụ nước này chưa nhận được lệnh cho phép tàu hàng rời bến. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã đưa Tổng thống Maduro cùng vợ rời khỏi thủ đô Caracas và tuyên bố sẽ giám sát tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Nhiều tàu đã bốc xong dầu thô và nhiên liệu, với kế hoạch đi đến Mỹ và châu Á nhưng không được rời bến. Một số tàu khác dự kiến tiếp nhận dầu thì rời đi trong tình trạng rỗng, theo dữ liệu của nền tảng theo dõi TankerTrackers.

Ngày 3/1, không có tàu chở dầu nào bốc hàng tại Jose - cảng dầu mỏ chính của Venezuela. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "lệnh cấm vận dầu mỏ" với Venezuela chính thức có hiệu lực đầy đủ.

Tháng trước, ông Trump đã phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển của nước này, khiến hoạt động xuất khẩu xuống mức tối thiểu.

Các giàn bơm dầu tại Maracaibo, Venezuela tháng 5/2018. Ảnh: AFP

Theo các nguồn tin và tài liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), việc ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu - ba gồm các tàu do đối tác Chevron thuê - có thể buộc nước này phải nhanh chóng cắt giảm sản lượng khai thác, do các bể chứa và kho nổi trên tàu đã đầy nhanh chóng trong những tuần gần đây.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô khoảng 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% toàn cầu. Nước này từng sản xuất đến 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, trước khi của ông Hugo Chavez và Maduro nắm quyền điều hành.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng chỉ còn khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 0,8% toàn cầu, do thiếu đầu tư, bảo dưỡng, cùng các lệnh trừng phạt quốc tế và khủng hoảng kinh tế đẩy ngành dầu khí vào suy thoái.

Tại cuộc họp báo hôm 3/1, Tổng thống Trump nói sẽ đưa những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Theo ông, các tập đoàn này sẽ trả chi phí để tái thiết hệ thống hạ tầng khai thác vốn đã xuống cấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kế hoạch này không dễ dàng. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn quay lại đầu tư tại Venezuela sẽ phải đối mặt với loạt thách thức từ rủi ro an ninh, hạ tầng xuống cấp, các tranh cãi pháp lý liên quan chiến dịch bắt giữ ông Maduro đến nguy cơ bất ổn chính trị kéo dài.

Phiên An (theo Reuters)