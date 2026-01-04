Ông Trump: Các công ty dầu khí Mỹ sẽ rót hàng tỷ USD vào Venezuela

Tổng thống Donald Trump cho biết các doanh nghiệp dầu mỏ của Mỹ sẽ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết lĩnh vực năng lượng tại Venezuela.

Thông tin trên được Tổng thống Trump nêu tại buổi họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago hôm 3/1 (giờ Mỹ) - gần nửa ngày sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ đưa những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Theo Tổng thống Mỹ, những công ty này sẽ trả chi phí để tái thiết hệ thống hạ tầng khai thác dầu thô đã xuống cấp tại quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, Trump cho biết ông muốn tài nguyên năng lượng này được khai thông và "vận hành đúng cách". Mỹ sẽ bán một lượng lớn dầu cho các quốc gia khác, trong đó nhiều nước đang sử dụng nguồn cung năng lượng từ Venezuela.

"Đã đến lúc tạo ra nguồn thu cho đất nước này", Trump nói. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi có một sự chuyển giao an toàn. Bởi Trump không muốn để một người mới lên thay Maduro, rồi lặp lại tình trạng như nhiều năm qua. Ông cũng khẳng định, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela sẽ là đối tác. Trump cho rằng việc này sẽ giúp người dân Venezuela trở nên giàu có, độc lập và an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago. Ảnh: Reuters

Venezuela là một trong những quốc gia sáng lập Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Hiện nay, Venezuela cũng sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô khoảng 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% toàn thế giới vào năm 2023. Dù tài nguyên dồi dào, quốc gia này chỉ đóng góp 0,3% vào tổng sản lượng dầu thô toàn cầu vào thời điểm đó.

IEA thông tin, phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela là dầu siêu nặng tập trung tại vành đai Orinoco. Việc khai thác loại dầu này đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao - lĩnh vực mà các tập đoàn dầu khí quốc tế có thế mạnh, song sự tham gia của họ bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế. Cùng với đó, dòng vốn hạn chế của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA, tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao, nguồn tiền đầu tư từ nước ngoài, đã kìm hãm sự phát triển của ngành dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này.

Những năm gần đây, ông Maduro được cho là đã nhượng quyền khai thác dầu cho hàng chục công ty tư nhân. Bởi vậy, Chính phủ Venezuela không còn kiểm soát hoạt động trong các dự án liên doanh giữa công ty dầu khí nhà nước với các tập đoàn đa quốc gia. Việc này giúp Venezuela nâng sản lượng lên khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày. Trước đó - năm 2020- họ chỉ đạt 360.000 thùng mỗi ngày.

Một số tập đoàn dầu khí của Mỹ đang nằm trong nhóm những đơn vị có sản lượng hàng đầu thế giới như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips... Trong đó, thông qua hợp tác với tập đoàn PDVSA, Chevron là doanh nghiệp tư nhân nước ngoài khai thác dầu lớn nhất tại Venezuela.

Rạng sáng 3/1 (13h chiều Hà Nội), Mỹ mở chiến dịch kéo dài 2 giờ 20 phút tại thủ đô Caracas của Venezuela. Sau đó, họ bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores, đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima để tới New York. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng đăng tải hình ảnh Tổng thống Venezuela bị còng tay và bịt mắt trên tàu chiến Mỹ.

Tổng thống Maduro bị Văn phòng Công tố liên bang Quận Manhattan, New York truy tố với tội danh khủng bố liên quan đến ma túy. Ngoài ra, họ cũng cho rằng ông Maduro thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng, thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ.

Tú Anh (theo CNBC/IEA)