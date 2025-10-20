Video mới đăng cho thấy phi cơ dạng cánh diều gấp khúc, dường như là "UAV lớn nhì Trung Quốc" từng lộ diện trên ảnh vệ tinh, đang bay thử.

Rupprecht_A, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi thông tin quân sự Trung Quốc, ngày 19/10 công bố video một máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn với thiết kế kiểu "cánh diều gấp khúc" đang bay. Không rõ thời gian và địa điểm ghi hình.

Video cho thấy mỗi cánh của UAV Trung Quốc có một cánh lái tách đôi, đảm nhận vai trò của cánh đuôi ngang và cánh đuôi đứng, thường xuất hiện trên phi cơ có thiết kế cánh bay như oanh tạc cơ tàng hình B-2 Mỹ. Phía trên đuôi UAV có một gờ nhỏ lệch tâm, nhiều khả năng là phần trên ống xả của một trong hai động cơ.

Xuất hiện video UAV tàng hình 'lớn thứ nhì Trung Quốc' bay thử UAV cỡ lớn với thiết kế diều gấp khúc bay trong video công bố ngày 19/10. Video: X/Rupprecht_A

Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng chi tiết thú vị nhất là lớp phủ bên dưới máy bay, khu vực này dường như được sơn mờ để người quan sát khó nhận ra chính xác hình dạng UAV khi đang bay cao.

"Khu vực được sơn màu tối khiến UAV có hình dáng giống phi cơ với thân và cánh truyền thống. Đây là kỹ thuật được sử dụng trong nhiều năm qua để gây hiệu ứng thị giác, dẫn đến nhận dạng sai hình dáng và hướng bay của phi cơ", Rogoway cho hay.

Chuyên gia Mỹ nhận định phi cơ có hình dáng giống hoặc chính là UAV cỡ lớn có định danh GJ-X, từng xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp căn cứ thử nghiệm Mã Lan ở khu tự trị Tân Cương". "Trung Quốc đang phát triển ít nhất một UAV có thiết kế tương tự, hai phi cơ này có thể liên quan đến nhau", Rogoway cho biết.

GJ-X có sải cánh ước tính khoảng 42 m và được xếp vào dạng UAV tàng hình hiếm gặp. Joseph Trevithick, biên tập viên của War Zone, đánh giá đây là phi cơ lớn thứ hai trong các loại UAV mà Trung Quốc chế tạo.

UAV trong ảnh chụp căn cứ thử nghiệm Mã Lan, Tân Cương, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: Planet Labs

Giới chuyên gia phương Tây đang tranh cãi về nhiệm vụ của GJ-X. Một số nhận định GJX là UAV hỗ trợ chiến đấu, chuyên bay kèm tiêm kích hoặc máy bay có người lái, số khác cho rằng đây là oanh tạc cơ tàng hình.

"UAV GJ-X có thể đảm nhận vai trò trinh sát, tương tự UAV tầm cao RQ-180 của Mỹ. Sở hữu mẫu UAV đa năng có thể làm nhiều nhiệm vụ khác nhau từ tấn công đến trinh sát sẽ rất có lợi", Rogoway nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)