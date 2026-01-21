Tên lửa nghi của tổ hợp phòng không S-400 lao xuống chung cư tại thị trấn Afipsky, miền tây nước Nga, khi đối phó đòn tập kích UAV của Ukraine.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi chiến sự Nga - Ukraine, hôm nay công bố video được cho là "một tên lửa S-400 lao vào chung cư cao tầng trong lúc Ukraine tập kích thị trấn Afipsky ở vùng Krasnodar".

Trang tin quân sự Nga Voenny Osvedomitel cùng ngày xác nhận một vật thể đã lao xuống bãi đậu xe ở Krasnodar, làm cháy nhiều ôtô và gây hư hại một phần cho tòa nhà gần đó, nhận định đó có thể là "tên lửa của tổ hợp S-300 hoặc S-400 bị chệch mục tiêu".

Xuất hiện video 'tên lửa S-400 Nga lao vào nhà dân' Vật thể nghi là tên lửa S-400 Nga lao xuống khu dân cư ở vùng Krasnodar trong video công bố ngày 21/1. Video: X/AMK Mapping

Tuy nhiên, hãng tin RIA Novosti nói rằng đây không phải tên lửa S-400, mà là một máy bay không người lái (UAV) Ukraine lao vào bãi đậu xe tại khu dân cư Novaya Adygea trên lãnh thổ nước Cộng hòa Adygea thuộc Nga, giáp với vùng Krasnodar.

Murat Kumpilov, lãnh đạo Cộng hòa Adygea, cho biết sự việc khiến 11 người bị thương, trong đó có hai trẻ em. Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân đang trong tình trạng ổn định, hai người được chăm sóc tích cực.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp vùng Krasnodar cùng ngày thông báo mảnh vỡ UAV Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Afipsky, nhấn mạnh đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Cơ sở này có khả năng xử lý 144.000 thùng dầu thô mỗi ngày và từng nhiều lần bị Ukraine tấn công.

Vị trí thị trấn Afipsky và khu dân cư Novaya Adygea. Đồ họa: RYV

Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã bắn hạ 75 UAV cánh bằng của Ukraine, trong đó có 45 phi cơ tại vùng Krasnodar, vào đêm 20/1 và rạng sáng 21/1. Cơ quan này không công bố số UAV mà Ukraine sử dụng trong vụ tập kích.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng cùng cơ sở trọng yếu của nước láng giềng. Hai bên đều cáo buộc đối phương nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ tấn công cơ sở quân sự của bên kia.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, AFP)