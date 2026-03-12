Xuất hiện pin xe điện thể rắn nhẹ hơn 75% so với hiện nay

Hãng CALB ra mắt pin thể rắn 60 Ah mới với mật độ năng lượng vượt 450 Wh/kg, nặng chưa đến 490 g và kích thước nhỏ gọn.

Pin mới được chủ tịch CALB, bà Liu Jingyu, giới thiệu. Theo Sina Finance, pin dung lượng lớn này được định vị là giải pháp chính cho xe con cần phạm vi hoạt động từ 1.000 km trở lên.

Nguyên mẫu 60 Ah có kích thước nhỏ gọn tương tự một cuốn lịch để bàn và nặng chưa đến 490 g. Điều này thể hiện mức giảm tới 75% so với các pin LFP cùng dung lượng hiện nay, thường nặng hơn 2 kg. Với khả năng giảm cân này, xe điện sẽ trở nên nhẹ hơn rất nhiều so với hiện nay, giảm áp lực lên hệ thống lốp, giảm xóc, khung gầm.

Phần cứng này đánh dấu bước chuyển mình từ nền tảng thể rắn mà CALB đã công bố trước đây sang định dạng sẵn sàng sản xuất. Tại hội nghị đối tác toàn cầu CALB năm 2025, công ty đã xác nhận việc sản xuất thử nghiệm chất điện phân rắn gốc sunfua, mà theo báo cáo của họ, có độ dẫn ion cao hơn 15% so với các chất thay thế oxit bán rắn hiện có.

Pin 60 Ah với kích thước như quyển lịch để bàn của CALB. Ảnh: Sina

CALB dự định triển khai theo hai giai đoạn: cung cấp pin 450 Wh/kg cho robot hình người và phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng eVTOL vào quý IV, tiếp theo là tích hợp vào thị trường ôtô với số lượng nhỏ vào năm 2027. Tiến độ này được hỗ trợ bởi dự kiến ban hành các tiêu chuẩn pin thể rắn quốc gia đầu tiên của Trung Quốc vào tháng 7 sắp tới, cung cấp khung pháp lý cần thiết cho việc chứng nhận sử dụng trên đường bộ.

Trong khi các nhà sản xuất như CALB và BYD nhắm đến năm 2027 cho các đội xe cao cấp, như thương hiệu Yangwang của BYD, thì sự đồng thuận trong ngành cho thấy việc mở rộng quy mô thị trường đại chúng đầy đủ dự kiến sẽ không diễn ra cho đến gần năm 2030.

Cấu trúc pin sử dụng cực âm hàm lượng niken cao kết hợp với hệ thống lithium-kim loại hoặc silicon-composite dung lượng cao. CALB báo cáo rằng nền tảng này hỗ trợ tốc độ sạc 6C+, về mặt lý thuyết cho phép sạc 10%-80% trong khoảng 7 phút. Tuy nhiên, bà Liu lưu ý rằng việc thương mại hóa vẫn bị cản trở bởi chi phí cao hơn 100% so với chất điện phân lỏng. Chi phí pin SSB hiện ước tính khoảng 0,85 nhân dân tệ/Wh (0,12 USD/Wh).

Theo CarNewsChina, xe điện vẫn nặng vì pin phải chịu "chi phí năng lượng": vỏ bọc chống đạn, vách ngăn chống cháy và hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Công nghệ thể rắn dựa trên sunfua đã thay đổi điều này, bằng cách cho phép tạo ra các bộ pin "khô" đơn giản hơn, các nhà phân tích dự đoán tiềm năng tiết kiệm 200-300 kg đối với các dòng sedan tầm xa.

Đối với các thương hiệu hiệu suất cao như Xiaomi và Hyptec SSR (GAC Aion), nơi việc giảm trọng lượng giúp khôi phục lại động lực mà pin nặng thường làm mất đi, bước đột phá này là "chén thánh" của ngành công nghiệp, và có thể còn giá trị hơn cả phạm vi hoạt động.

CALB (China Aviation Lithium Battery) là công ty chuyên phát triển và sản xuất pin lithium-ion thuộc sở hữu một phần của nhà nước, có trụ sở chính tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô.

Năm 2022, CALB là nhà cung cấp pin cho xe điện lớn thứ 7 trên thế giới, và thứ 3 tại Trung Quốc (sau CATL và BYD). Sản phẩm của công ty cũng bao gồm pin dùng cho hệ thống lưu trữ năng lượng lưới điện.

Mỹ Anh