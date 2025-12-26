Xuất hiện ảnh tàu hàng Trung Quốc chở container chứa 60 bệ tên lửa

Ảnh mới công bố cho thấy tàu hàng Trung Quốc chở loạt container chứa được khoảng 60 ống phóng tên lửa cùng radar và bệ phòng thủ tầm gần.

Ảnh chụp được công bố ngày 25/12 cho thấy tàu hàng neo đậu tại cảng ở Trung Quốc, trên boong đặt hàng loạt container được lắp các hệ thống vũ khí. Trong số này có ba container mang tổng cộng 60 ống phóng thẳng đứng (VLS) cỡ lớn, tương đương 2/3 số bệ VLS trên biến thể Flight I hoặc II của khu trục hạm Arleigh Burke do Mỹ chế tạo.

Gần mũi tàu có hai container chứa tổ hợp phòng thủ cực gần Type 1130 với pháo 11 nòng xoay cỡ 30mm, đạt tốc độ khai hỏa 10.000 phát mỗi phút, chuyên đánh chặn những mối đe dọa như tên lửa hành trình diệt hạm, máy bay không người lái hoặc xuồng tự sát. Ở phía dưới có cặp bệ phóng mồi bẫy Type 726 và các khối phao cứu sinh hình trụ tròn.

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: X/Rich Joe

Loạt container đặt gần tháp chỉ huy phía đuôi tàu có một radar mảng pha cỡ lớn, cùng hai vòm che dường như chứa radar hoặc hệ thống liên lạc. Theo biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cấu hình thiết bị cho thấy con tàu dường như làm nhiệm vụ tuần tra thay vì chỉ đảm bảo phòng không khu vực.

"Ống phóng trên tàu có thể chứa một số loại vũ khí khác. Hệ thống như vậy có thể hữu ích trong hoạt động thiết lập lưới phòng không tại vùng tác chiến nhất định", Rogoway cho biết.

Rogoway đánh giá đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng giữa lúc Trung Quốc theo đuổi xu hướng sử dụng tàu hàng trong tác chiến. Trung Quốc từng cải hoán tàu hàng để vận hành trực thăng và dùng phà để phục vụ hoạt động đổ bộ.

Đặt bệ phóng vũ khí vào container thương mại không phải ý tưởng mới, do nhiều quốc gia như Nga và Iran đã phát triển những loại khí tài tương tự. Quân đội Mỹ cũng đang triển khai một loại bệ phóng kiểu này, được thiết kế để khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk, đạn đạo ATACMS và phòng không SM-6.

Đây là phương pháp ngụy trang hữu hiệu, khiến đối phương khó phát hiện và nhắm mục tiêu hơn, do không thể phân biệt được container thông thường và bệ phóng.

Tàu hàng chở container chứa vũ khí và radar neo đậu tại một cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: X/Rich Joe

Tuy nhiên, chuyên gia Mỹ cũng chỉ ra một số vấn đề với thiết kế của tàu hàng trong ảnh. Radar đặt quá gần khu vực tháp chỉ huy phía đuôi tàu sẽ phần nào làm giảm hiệu quả hoạt động, dù vẫn có cách khắc phục. Ngoài ra, chưa rõ tàu chở hàng sẽ trang bị hệ thống thông tin tác chiến nào để sử dụng hiệu quả kho vũ khí trong chiến đấu.

"Tàu chở hàng được Trung Quốc biến thành kho tên lửa trên biển cho thấy nhiều điều thú vị, song câu hỏi đặt ra là hệ thống này có khả thi hay không. Chưa rõ đây là nguyên mẫu thử nghiệm hay mô hình mô phỏng", chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)