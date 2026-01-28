Xuất hiện ảnh cận cảnh tên lửa đối không bí ẩn nhất của Trung Quốc

Ảnh mới công bố cho thấy một số chi tiết của PL-17, mẫu tên lửa tầm xa được mô tả là "bí ẩn nhất của Trung Quốc".

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 27/1 cho thấy một người đàn ông đứng cạnh mô hình kích thước thật của tên lửa đối không tầm rất xa PL-17 tại triển lãm, phía sau là bảng quảng cáo tiêm kích tàng hình J-20. Đây là lần đầu xuất hiện ảnh cận cảnh của loại tên lửa này, những hình ảnh trước đây đều được chụp từ khá xa.

"PL-17 được đánh giá là một trong những vũ khí bí ẩn nhất trong biên chế quân đội Trung Quốc. Loại tên lửa này đã xuất hiện từ lâu, song gần như không có thông tin nào về nó được công bố", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Mô hình tên lửa PL-17 trong ảnh chụp công bố ngày 27/1. Ảnh: X/Rupprecht Deino

Tên lửa PL-17 lộ diện lần đầu hồi năm 2016, khi một tiêm kích đa năng J-16 Trung Quốc cất cánh với quả đạn dưới cánh. Giới chuyên gia phương Tây ước tính PL-17 dài khoảng 6 m, thuộc dòng tên lửa đối không tầm rất xa, với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km và đạt tốc độ tối đa hơn 4.000 km/h.

"Với tầm bắn như vậy, mục tiêu chính của PL-17 sẽ là các phi cơ kích thước lớn có giá trị cao, điển hình là máy bay cảnh báo sớm và phi cơ tiếp dầu. Năng lực của PL-17 và các tên lửa đối không khác trong biên chế Trung Quốc buộc Mỹ đẩy mạnh nỗ lực phát triển vũ khí", Newdick cho biết.

PL-17 được cho là sử dụng động cơ nhiên liệu rắn xung đôi, điều chỉnh hướng bay bằng cửa xả khí vectơ và 4 cánh đuôi cỡ nhỏ.

Tên lửa dường như được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp, gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và đường truyền dữ liệu hai chiều với máy bay mang phóng. Nó cũng có khả năng mang đầu dò thụ động để bám bắt tín hiệu radar, tấn công máy bay cảnh báo sớm hoặc đài cảnh giới mặt đất.

Tên lửa PL-17 trên tiêm kích J-16 trong ảnh công bố năm 2016. Ảnh: War Zone

Một số chuyên gia nhận định có khả năng Trung Quốc sẽ tối ưu quả đạn để trang bị cho tiêm kích J-20 và J-36, do kích thước PL-17 quá lớn để lắp cho chiến đấu cơ hạng nhẹ J-10 và tiêm kích hạm tàng hình J-35.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)