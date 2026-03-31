Xuân Son: 'Việt Nam mạnh hơn khi có Hoàng Hên'

Ninh BìnhTiền đạo Nguyễn Xuân Son mừng vì ghi bàn vào lưới Malaysia từ pha kiến tạo của đồng hương Đỗ Hoàng Hên tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Sau trận thắng 3-1 trên sân Thiên Trường tối 31/3, Xuân Son dành nhiều lời khen cho Hoàng Hên - cầu thủ kiến tạo cho anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời là đối tác quen thuộc từ cấp CLB đến ĐTQG.

Theo tiền đạo sinh năm 1997, sự xuất hiện của Hoàng Hên giúp hàng công Việt Nam trở nên nguy hiểm và đa dạng hơn.

"Ai cũng biết Hoàng Hên là cầu thủ giỏi, có kỹ thuật và khả năng chuyền bóng rất tốt", Xuân Son nói. "Tôi rất mừng cho anh ấy, đặc biệt khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó cũng là giấc mơ của anh ấy. Đội tuyển bây giờ mạnh hơn, điều đó tốt cho tất cả".

Xuân Son (trái) chia vui với Hoàng Hên sau khi ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tối 31/3/2026. Ảnh: Đức Đồng

Hoàng Hên từng là đối tác ăn ý của Xuân Son tại CLB Nam Định, với nhiều pha phối hợp dẫn đến bàn thắng. Tiền vệ sinh năm 1994 đã kiến tạo 11 bàn thắng cho Xuân Son trên mọi đấu trường. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền dọn cỗ của Hoàng Hên là yếu tố quan trọng giúp Xuân Son phát huy tối đa khả năng săn bàn.

Giai đoạn Hoàng Hên không còn thi đấu cùng, Xuân Son từng trải qua chuỗi phong độ kém hiệu quả. Từ cuối năm 2025 đến đầu 2026, nhiều trận liên tiếp anh tịt ngòi ở đấu trường quốc nội, dù trước đó từng ghi bàn đều đặn tại các giải quốc tế. Thiếu một cầu thủ có khả năng tạo cơ hội rõ rệt là một nguyên nhân khiến tiền đạo này gặp khó.

Sự tái hợp ở đội tuyển vì thế mang nhiều kỳ vọng. Ngay trong trận đấu với Malaysia, điều đó phần nào được thể hiện ở bàn thắng phút 51, khi Hoàng Hên thoát xuống biên trái rồi tạt vừa tầm để Xuân Son đánh đầu cắt mặt vào lưới. Pha bóng cho thấy sự ăn ý được duy trì, dù cả hai chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau trong màu áo đội tuyển.

"Hoàng Hên đã chơi rất tốt hôm nay", Xuân Son nói thêm. "Chúng tôi muốn dành chiến thắng này như một món quà sinh nhật của chính tôi".

2-0 Bàn thắng của Xuân Son từ đường chuyền của Hoàng Hên.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, Son cũng nhắc lại thời gian chịu nhiều áp lực trước trận. Sau màn trình diễn chưa thuyết phục ở trận giao hữu gặp Bangladesh, anh trở thành tâm điểm tranh luận vì thể trạng. Hình ảnh cơ thể đầy đặn khiến nhiều người nghi ngờ tiền đạo này chưa đạt thể lực tốt nhất, thậm chí đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp.

"Trong vài tuần qua, có nhiều người nói về tôi và cơ thể của tôi", Son chia sẻ. "Nhưng tôi vẫn làm điều mình luôn làm. Tôi từng ghi 14 bàn trong hai mùa trước, và bây giờ tôi nghĩ mình đang ghi 12 bàn, đứng đầu danh sách lập công ở đội tuyển. Tôi chỉ tiếp tục công việc của mình".

Sau ca phẫu thuật hồi đầu năm 2025, Son phải trải qua lộ trình phục hồi kéo dài nhiều tháng, với chế độ tập luyện và dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ. Với cơ địa dễ tăng cân, việc duy trì khối cơ và thể trạng ổn định là thách thức không nhỏ.

Cú đúp vào lưới Malaysia vì thế là lời khẳng định về khả năng ghi bàn và dập tắt những nghi ngờ xoay quanh thể trạng của anh. Sau khi lập công, Xuân Son vén áo và đếm cơ bụng trước ống kính, màn ăn mừng nhanh chóng thu hút sự chú ý trong dư luận. "Tối nay tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho khoảnh khắc này", anh nhấn mạnh. "Tôi muốn cảm ơn Chúa, gia đình, người hâm mộ và toàn đội".

Hoàng An