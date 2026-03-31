Xuân Son đếm cơ bụng 8 múi sau khi chọc thủng lưới Malaysia

Ninh BìnhTiền đạo Nguyễn Xuân Son đáp trả những lời chê hình thể, bằng cách đếm các cơ bụng mừng bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển dẫn trước một bàn sau hiệp một nhưng Xuân Son vẫn tỏ ra kém duyên trước cầu môn. Bước ngoặt đến ở phút 51, khi bộ đôi nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Xuân Son để lại dấu ấn. Từ quả tạt của Hoàng Hên bên trái, tiền đạo 29 tuổi đánh đầu cắt mặt về góc gần để nâng tỷ số lên 2-0.

Sau khi ghi bàn, Xuân Son làm động tác gây chú ý. Anh vén áo, chỉ vào cơ bụng và đếm từng múi trước ống kính, như một cách đáp trả những nghi ngờ về thể trạng trong thời gian qua. Các đồng đội nhanh chóng tiến lại chia vui, trong khi khán giả trên sân Thiên Trường bùng nổ với pha lập công mang nhiều ý nghĩa cá nhân của tiền đạo sinh năm 1997.

Trước đó, Xuân Son từng bị đặt dấu hỏi về cân nặng và phong độ sau khi trở lại từ chấn thương gãy chân. Sau trận giao hữu gặp Bangladesh tối 26/3, tiền đạo sinh năm 1997 trở thành chủ đề tranh luận khi xuất hiện với vóc dáng có phần nặng nề. Những bước chạy thiếu thanh thoát khiến không ít ý kiến cho rằng anh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, thậm chí bị nghi ngờ thừa cân. HLV Kim Sang-sik khi đó cũng không đưa ra kết luận, chỉ đề nghị cần kiểm tra thêm.

Nhưng cú đúp vào lưới Malaysia, chỉ một ngày sau sinh nhật tuổi 29, là lời đáp trả rõ ràng. "Khi ghi bàn, mọi thứ sẽ trở nên đúng đắn", anh từng nói sau khi tịt ngòi ở trận gặp Bangladesh.

Với một cầu thủ có cơ địa dễ tăng cân như Xuân Son, việc kiểm soát calo và duy trì khối cơ là bài toán không đơn giản. Chỉ cần giảm cường độ vận động, cân nặng có thể tăng nhanh, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, đặc biệt trong giai đoạn vừa bình phục. Vì thế, hình ảnh có phần đầy đặn trước đó có thể là hệ quả của quá trình hồi phục, không phải thiếu chuyên nghiệp.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, Xuân Son không có nhiều khoảng trống trong hiệp một khi liên tục bị các trung vệ Malaysia theo sát. Những pha xử lý của tiền đạo này chủ yếu làm tường hoặc phối hợp, chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, khi thế trận giãn ra và các pha tấn công biên của Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, Xuân Son bắt đầu xuất hiện đúng lúc.

Tám phút sau bàn giải tỏa, Xuân Son hoàn tất cú đúp. Từ pha triển khai bên cánh phải, Trương Tiến Anh tạt có điểm rơi chính xác vào cấm địa. Tiền đạo gốc Brazil chọn vị trí hợp lý, bật cao đánh đầu vào góc xa, khiến thủ môn Syihan Hazmi không có cơ hội cản phá.

Không chỉ Xuân Son, các cầu thủ tấn công khác của Việt Nam chơi một trận năng nổ. Nguyễn Quang Hải hoạt động rộng, liên tục tạo khoảng trống và tung ra những cú dứt điểm từ tuyến hai. Nguyễn Hoàng Đức để lại dấu ấn với cú sút xa trúng cột dọc trong hiệp một, còn Đỗ Hoàng Hên cho thấy sự hòa nhập nhanh khi góp mặt trong nhiều tình huống phối hợp nguy hiểm, cùng đường kiến tạo cho Xuân Son.

Kết quả 3-1 giúp Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận. Kết quả này cũng mang ý nghĩa phục thù, sau thất bại 0-4 ở Kuala Lumpur ngày 10/6/2025, dù trận đấu sau đó được xử thắng 3-0 cho Việt Nam do bê bối nhập tịch của Malaysia.

