Xuân Son: 'Tôi muốn thắng, không cần biết Malaysia bị xử thua thế nào'

Trước ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son thể hiện quyết tâm cùng đồng đội đánh bại Malaysia ở lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

*Việt Nam - Malaysia: 19h ngày 31/3, giờ Hà Nội.

Do gian lận nhập tịch, Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam và Nepal diễn ra năm ngoái. Từ vị trí dẫn đầu bảng F, họ tụt xuống thứ hai, kém Việt Nam 6 điểm và hết cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Vì vậy, trận đấu trên sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 31/3 chỉ còn mang tính thủ tục.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son không bận tâm đến chuyện này. Sau khi cùng Nam Định hạ Đà Nẵng 2-1 ở tứ kết Cup Quốc gia hôm qua, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cho biết anh đã sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân đấu quen thuộc.

"Việc đối thủ ra sao không làm thay đổi mục tiêu cống hiến của tôi, vì mỗi lần thi đấu cho đội tuyển đều rất đặc biệt", Son nói. "Tôi sẽ cố gắng chiến thắng vì người hâm mộ Việt Nam luôn thích điều ấy. Tôi tin các đồng đội khác cũng nghĩ vậy, và hiện tại tôi thấy như mình trên đội tuyển rồi".

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son mừng bàn mở tỷ số trong trận Việt Nam thắng Lào 2-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Quốc gia Lào ngày 19/11/2025. Ảnh: ĐH

Ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, tiền đạo sinh năm 1997 vắng mặt do chấn thương nặng ở chân, gặp phải trong trận chung kết ASEAN Cup 2024. Sau khi chứng kiến các đồng đội thảm bại 0-4, Son đã đăng dòng trạng thái ẩn ý trên Instagram cá nhân với ngày 31/3/2026 trên nền đen. Sau này, anh thừa nhận đó là cách thể hiện quyết tâm sớm trở lại sau chấn thương và khát khao giúp đội tuyển lật ngược tình thế.

Tầm ảnh hưởng của Xuân Son lên ĐTQG đã được chứng minh khi anh ghi 8 và kiến tạo 2 bàn qua 6 trận. Ở đợt tập trung gần nhất vào tháng 11/2025, tiền đạo này mở tỷ số trên chấm phạt đền giúp Việt Nam hạ Lào 2-0 tại vòng loại cuối Asian Cup, đồng thời đánh dấu sự trở lại sau hơn 10 tháng dưỡng thương.

Trong màu áo CLB Nam Định, Xuân Son thể hiện phong độ rất cao tại Cup CLB Đông Nam Á, khi ghi 7 bàn qua 3 trận. Nhưng tại V-League và Cup Quốc gia, tiền đạo 29 tuổi mới có hai bàn sau 8 trận. Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng không cần quá lo lắng về Son. Thống kê sau 8 trận ở giải quốc nội cho thấy cột dọc và xà ngang đã từ chối ít nhất 8 pha dứt điểm của tiền đạo gốc Brazil. "Hầu hết mọi chi tiết với Son đều tốt, chỉ còn thiếu duy nhất may mắn", HLV trưởng CLB Nam Định cho hay.

Bộ đôi Rafaelson (Nguyễn Xuân Son - phải) và Hendrio (Đỗ Hoàng Hên - trái) nâng cup V-League 2023-2024 tại sân Thiên Trường vào ngày 25/6/2024. Ảnh:Giang Huy

Bên cạnh đó, ông Việt còn kỳ vọng vào sự tái hợp giữa Son với Đỗ Hoàng Hên, tên Brazil là Hendrio, tiền vệ nhận quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025. "Sức mạnh đội tuyển đã tăng lên nhiều khi thêm Son. Tôi tin đội sẽ còn mạnh hơn nữa khi thêm Hên", nhà cầm quân này nhận định. "Họ từng là đối tác ăn ý, có cảm giác không cần nhìn cũng biết nhau đang ở đâu. Tôi rất mong chờ sự kết hợp này trên đội tuyển".

Xuân Son và Hoàng Hên được đánh giá là những cầu thủ tấn công hay nhất đang thi đấu ở Việt Nam. Cả hai thi đấu cùng nhau từ năm 2022 ở CLB Bình Định (nay là Quy Nhơn United), rồi giúp Nam Định vô địch V-League 2023-2024. Ở mùa đó, Hên ghi 10 và kiến tạo 9 bàn, còn Son phá kỷ lục giải với 31 bàn và có thêm 6 kiến tạo.

Đến mùa 2024-2025, Son phải bỏ dở do chấn thương gãy chân. Hên cũng sa sút rồi chia tay Nam Định từ tháng 3/2025, dù hợp đồng còn đến tháng 6. Tuy nhiên, cả hai đều đang trở lại mạnh mẽ mùa này. Do chờ nhập tịch để đăng ký theo suất cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, Hên lỡ 6 vòng đầu V-League. Nhưng ở 10 vòng tiếp theo, anh ghi 6 và kiến tạo 4 bàn để giúp Hà Nội đua tranh trong top 3. Xét cả giải, chỉ 5 cầu thủ có tham gia trực tiếp vào các bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) nhiều hơn tiền vệ sinh năm 1994.

Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam có hai cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài cùng hội quân, kể từ tháng 9/2009. Khi ấy, bộ đôi Đinh Hoàng La, tên Ukraine là Mykola Lytkova và Đinh Hoàng Max (Maxwell Eyerakpo, Nigeria) góp mặt rồi cùng thi đấu ở trận giao hữu gặp CLB Hy Lạp Olympiakos vào ngày 14/5/2009.

Danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập còn có ba Việt kiều, là Đặng Văn Lâm (lai Nga), Nguyễn Filip (Cộng hòa Czech) và Cao Pendant Quang Vinh (Pháp). Số này lẽ ra còn đông hơn, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik (Slovakia) chưa kịp hoàn tất thủ tục chuyển đổi Liên đoàn từ Slovakia sang Việt Nam. Dù vậy, 5 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài đợt này vẫn là nhiều nhất lịch sử ĐTQG.

Hiếu Lương