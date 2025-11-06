Xuân Son không được đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam

TP HCMDù góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup đầu năm, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son không được đưa vào đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 vì thi đấu quá ít.

Trong năm 2025, Xuân Son góp mặt ở hai trận chung kết ASEAN Cup với Thái Lan. Ở lượt đi ngày 2/1, anh ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 tại Phú Thọ. Ở lượt về ngày 5/1 tại Bangkok, chân sút gốc Brazil thi đấu 34 phút trước khi gặp chấn thương nặng. Kể từ đó, anh trải qua quá trình điều trị chấn thương dài hạn, không thi đấu trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thi đấu ở chung ASEAN Cup 2024, ngày 2/1/2025 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Đức Đồng

Son có thể sẽ trở lại thi đấu trong trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11, nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Nhưng ngay cả như vậy, số trận đấu thực tế của anh quá ít, không đủ làm căn cứ xét thành tích nên Ban tổ chức giải thưởng Quả Bóng Vàng quyết định loại khỏi danh sách bầu chọn.

Theo ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sẽ rất khiên cưỡng nếu đưa Son vào đề cử. "Ai cũng hiểu sự đóng góp của Son là rất lớn trong chức vô địch SEAN Cup của Việt Nam năm 2024. Nhưng trong năm 2025, cậu ấy thi đấu quá ít. Nếu năm 2026, Son vẫn thi đấu tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ được bầu chọn", ông Tú nói ở lễ khởi động mùa bầu chọn thứ 30 của Quả Bóng Vàng Việt Nam sáng nay.

Ngoài sự vắng mặt của Son, danh sách đề cử cũng không có mặt tiền vệ vừa nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) do anh chỉ mới trở lại thi đấu ở V-League và chưa được gọi lên tuyển Việt Nam. Các cầu thủ nhập tịch khác như thủ môn Nguyễn Filip và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đều góp mặt.

Trong số các ứng viên sáng giá, có thể kể đến Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long hay Đỗ Duy Mạnh...

Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức, ra đời từ năm 1995. Giải thưởng xuất phát từ "Bàn thắng vàng" của tiền đạo Trần Minh Chiến ở SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan). Ở trận tranh HC đồng với Myanmar, trong hiệp phụ, Minh Chiến ghi bàn thắng mang về chiến thắng 2-1, giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu giành huy chương ở đại hội. Trớ trêu thay, năm đó Minh Chiến không lọt vào top 3, mà các vị trí từ cao đến thấp lần lượt thuộc về Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn và Võ Hoàng Bửu.

Đến năm 1996, Minh Chiến giải nghệ do chấn thương dai dẳng, nên không bao giờ đoạt được giải thưởng này. Dù vậy, cựu tiền đạo TP HCM không tiếc nuối. "Bàn thắng năm 1995 là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi và bóng đá Việt Nam. Đó là khoảnh khắc may mắn, nhưng trên hết, tôi chỉ nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ", Minh Chiến nhớ lại. "Dù không có cơ hội vinh danh, tôi luôn trân trọng giải thưởng này và chúc mừng những cầu thủ chiến thắng – đó là thành quả xứng đáng mà ai cũng khao khát".

Từ đề cử các hạng mục, ban tổ chức sẽ phát phiếu bầu đến các đại biểu, chuyên gia bóng đá, HLV các đội bóng và phóng viên báo chí thể thao để tiến hành bầu chọn. Hạn chót bầu chọn sau khi kết thúc SEA Games 33 vào ngày 19/12.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra cuối tháng 12 tại TP HCM. Chi tiết về người bầu chọn được Ban tổ chức giữ kín.

Đức Đồng