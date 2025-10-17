Hendrio mặc áo dài, hát Quốc ca khi nhận quốc tịch Việt Nam

Hà NộiCầu thủ Brazil Hendrio chuẩn bị trang phục truyền thống và hạnh phúc tại Lễ trao quyết định nhập tịch Việt Nam, sáng nay 17/10.

Hendrio cùng người yêu mặc áo dài trắng và đeo huy hiệu cờ Việt Nam ở ngực trái. Buổi lễ diễn ra tại Sở Tư pháp Hà Nội còn có đại diện Cục Hành chính Tư pháp thuộc Bộ Tư Pháp, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF), Hà Nội FC.

Ở phần lễ chào cờ, tiền vệ sinh năm 1994 đặt tay lên ngực trái và hát trôi chảy Quốc ca Việt Nam. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều tháng qua", Hendrio nói mở đầu khi được mời phát biểu. "Tôi hạnh phúc, tự hào và cảm thấy biết ơn sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam".

Cầu thủ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên tại Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam, ở trụ sở Sở Tư pháp Hà Nội ngày 17/10/2025. Ảnh: Tam Anh

Hendrio cho biết tình cảm với con người và đất nước Việt Nam 5 năm qua ngày một tăng lên. Nếu có cơ hội, anh không chỉ muốn cống hiến cho CLB mà còn khao khát được lên đội tuyển Việt Nam. "Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho", Hendrio cho hay.

Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho biết phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Ông chúc mừng Hendrio sẽ có một cuộc sống mới và một tâm thế mới ở Việt Nam. "Hy vọng Hendrio sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và sớm mang lại những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB lẫn đội tuyển Quốc gia", ông Minh Châu nói.

Hendrio tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh ngày 16/5/1994 tại Sao Paulo, Brazil. Khi nhập tịch Việt Nam, Hendrio mang họ Đỗ, có thể là theo họ của ông chủ CLB - Đỗ Quang Hiển. Tương tự trường hợp cầu thủ gốc Argentina Gaston Merlo lấy tên Đỗ Merlo khi nhập tịch Việt Nam vào năm 2017. Tên tuổi tiền đạo từng bốn lần giành Vua phá lưới V-League gắn chặt với CLB Đà Nẵng, cũng do bầu Hiển tài trợ.

Hendrio từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia (Barcelona). Anh đến Việt Nam ký hợp đồng với Bình Định ngày 1/12/2021, rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Tiền vệ này gia nhập Nam Định từ tháng 1/2023. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn để góp công vào chức vô địch V-League 2023-2024.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao (phải) trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập tịch Việt Nam với Đỗ Hoàng Hên (trái). Ảnh: Tam Anh

Tiền vệ này rời Nam Định vào tháng 3/2025, và hai tháng sau cập bến Hà Nội FC. Hợp đồng có thời đến hết mùa 2027-2028, khi 34 tuổi. Dù vậy, đầu mùa này anh chưa được ra sân vì được đăng ký theo diện cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, nên lỡ 6 vòng đầu V-League 2025-2026.

Sau khi nhận quốc tịch, Hên có thể ra sân thi đấu ngay trận Hà Nội gặp Ninh Bình vòng 7 V-League 2025-2026 chiều 18/10. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho trận đấu quan trọng, cũng là trận ra mắt của tân HLV Harry Kewell.

Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2025. Do phải đến tháng 12/2025, anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam - điều kiện bắt buộc để được triệu tập lên đội tuyển quốc gia theo diện nhập tịch. Đây cũng là mốc thời gian LĐBĐ thế giới FIFA yêu cầu để một cầu thủ không có gốc gác như anh có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tương tự Nguyễn Xuân Son.

Vốn tiếng Việt của Hên cải thiện từng ngày và có thể giao tiếp tốt. "Tôi có lớp học tiếng Việt, đồng thời tiếp xúc với người bản địa nên dần dần tốt hơn. Tôi nghĩ tiếng Việt của mình đang ngày một cải thiện", cầu thủ sinh năm 1994 cho hay.

Hiếu Lương