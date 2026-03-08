Xuân Son kém may trong chiến thắng của Nam Định

Hưng YênTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son bỏ lỡ cơ hội mười mươi và bị cột, xà từ chối trong chiến thắng thứ hai liên tiếp của Nam Định ở V-League 2025-2026.

Cuộc ngược dòng hạ Ninh Bình 3-2 ở vòng 14 dường như tiếp thêm nhiều tự tin cho đương kim vô địch Nam Định. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son cũng cởi bỏ được áp lực sau khi ghi bàn đầu tiên ở V-League mùa này. Tuy nhiên, cuộc hành quân đến Hưng Yên làm khách trước PVF-CAND ở vòng 15 lại chứng kiến những pha dứt điểm kém may của Son và đồng đội.

Hầu hết cơ hội ngon ăn của đội khách đều thuộc về Son. Phút 17, Lâm Ti Phông đi bóng từ trái rồi chuyền vào vòng cấm chếch biên phải. Son sút chéo góc đưa bóng đi căng nhưng chệch cột. Ba phút sau, trung vệ Phạm Lý Đức trượt chân trong vòng cấm giúp tiền đạo sinh năm 1997 khống chế rồi vô-lê uy lực, nhưng Phí Minh Long phản xạ xuất thần đẩy bóng dội xà đi hết biên.

Tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son (áo trắng) thi đấu trong trận thắng PVF-CAND 1-0 ở vòng 15 V-League 2025-2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 8/3/2026. Ảnh: Nam Định FC

Đến phút 29, từ quả phạt góc biên trái, Minh Long băng ra đấm bóng hụt ở cột gần. Dù khung thành trống mở ra trước mắt, Son lại đệm ra ngoài sau thoáng giật mình. Anh khom lưng ôm đầu với vẻ mặt thất thần. Tình huống tiếp theo là ở phút 64 sau khi Ababa Chadrac nỗ lực chuyền bóng vào vòng cấm. Son dang tay ngăn một cầu thủ PVF-CAND áp sát rồi tung cú sút chìm. Minh Long kịp băng ra dùng chân cản phá khiến bóng chạm cột trái, trước khi Võ Anh Quân phá đi xa khung thành.

PVF-CAND 0-1 Nam Định Diễn biến chính trận PVF-CAND 0-1 Nam Định.

Cựu thủ môn U23 Việt Nam còn đánh dấu ngày thi đấu xuất thần ở phút 74. Từ khoảng 20 m, tiền vệ vào sân thay người Nguyễn Tuấn Anh sút vào góc cao trái nhưng Minh Long kịp dùng những đầu ngón tay đẩy bóng chạm mép trên xà ngang hết biên.

Trận đấu trên sân PVF suýt nữa trở thành nơi để tôn vinh người gác đền của chủ nhà. Nhưng đúng phút 90, thế cân bằng bị phá vỡ. Trong pha dâng cao tấn công, trung vệ Lucas Alves đón quả tạt từ cánh trái để đánh đầu đập đất, rồi chạm mép trong cột phải làm bó tay Minh Long. Anh dang hai tay rồi ngước lên trời cầu nguyện, trước khi các đồng đội và ban huấn luyện lao vào chia vui.

Trung vệ Nam Định Lucas Alves mừng bàn thắng ở phút 90 trước PVF-CAND. Ảnh: Nam Định FC

Pha lập công của Alves là thành quả xứng đáng dành cho đội chơi hay hơn, nhưng cũng thót tim ở phút bù. Xà ngang Nam Định rung chuyển ở phút bù thứ 5, sau cú sút phạt uy lực từ khoảng cách 25 m của Lucas Turci.

Cách biệt tối thiểu được bảo vệ giúp Nam Định giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, vươn lên thứ 9 với 18 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND trở lại cuối bảng với 11 điểm, bằng Đà Nẵng, nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (-14 so với -6), đồng thời thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

PVF-CAND: Phí Minh Long, Võ Anh Quân, Phạm Lý Đức, Vũ Tín, Lucas Turci, Xuân Bắc, David Alastair, Thanh Nhàn, Anh Tuấn, Thái Bá Đạt, Hoàng Vũ Samson

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Trần Văn Kiên, Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh, Romulo, Tô Văn Vũ, Xuân Son, Chadrac Ababa, Lâm Ti Phông.

Hiếu Lương