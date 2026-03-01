Xuân Son dứt cơn khát bàn thắng ở giải quốc nội

Ninh BìnhNguyễn Xuân Son chấm dứt cơn khát bàn thắng ở giải quốc nội mùa 2025-2026, để giúp Nam Định ngược dòng thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng 14 V-League.

Sau chấn thương gãy chân, Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu vào tháng 11/2025. Anh ghi một bàn từ phạt đền giúp Việt Nam thắng Lào 2-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, rồi có 7 bàn sau ba trận ở Cup CLB Đông Nam Á. Nhưng anh không thể tái hiện phong độ săn bàn ấy sau ba trận V-League và một ở Cup Quốc gia.

Phải đến khi Nam Định tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà tối nay, Xuân Son mới chấm dứt cơn khát bàn thắng. Phút 74, trung vệ Đặng Văn Tới dâng cao ở biên phải rồi bất ngờ tạt đến cột hai. Xuân Son tì đè thắng Trương Tiến Anh, trước khi đánh đầu lái bóng xoáy vào góc phải hạ nốt người bạn thân Đặng Văn Lâm.

Tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son mừng bàn thắng ở phút 74 trong trận thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng 14 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 1/3/2026. Ảnh: Quang Đương

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đặt ngón trỏ lên môi rồi chạy vòng về khu kỹ thuật, rồi hét lớn để bùng nổ cảm xúc cùng các thành viên Nam Định và khán giả nhà. Các HLV ôm chầm lấy Xuân Son, còn trên khán đài sân Thiên Trường, HLV Kim Sang-sik nở nụ cười tươi.

Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son khích lệ lớn đến sĩ khí các đồng đội. Họ tiếp tục dồn ép đội khách và tiếp tục có thành quả ở phút 82. Từ trong vòng cấm, Nguyễn Tuấn Anh nhả ra cho Xuân Son sút chân trái. Bóng đập chân Patrick Marcelino nảy sang phải để Kevin Pham Ba dứt điểm chéo góc hoàn tất cuộc ngược dòng cảm xúc 3-2 cho chủ nhà.

Sự bùng nổ vào cuối trận giúp Nam Định chấm dứt 10 trận liền không thắng. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt trở lại thay Mauro Jeronimo đã lập tức đổi vận cho đ đồng thời khiến Ninh Bình thua liền ba trận ở V-League. Tân binh V-League chỉ có thể tự trách chính mình sau khởi đầu như mơ ở Thiên Trường.

Phút thứ 8, từ khoảng cách 27 m, Đỗ Thanh Thịnh sút chân trái không cần lấy đà, để đưa bóng đi căng vào góc cao phải mở tỷ số. Đến phút 32, Nguyễn Hoàng Đức nhân đôi cách biệt sau khi tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm Nam Định để nhanh chân dứt điểm.

Trái ngược với đội khách, Nam Định bế tắc lại không gặp may. Cú sút của Chadrac Akolo và Xuân Son, lần lượt ở phút 30 và 36, đều dội xà. Phải đến phút 41, sau pha bóng lộn xộn, Tô Văn Vũ mới căng ngang để Akolo dứt điểm cận thành vào lưới trống rút ngắn cách biệt.

Sang hiệp hai, Nam Định tấn công khởi sắc hơn. Phút 43, hai cú sút liên tiếp của Văn Vĩ không qua được Marcelino và Văn Lâm. Đến phút 62, Xuân Son căng ngang thuận lợi nhưng Caio Cesar thiếu sức rướn để đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Xuân Son đã giúp đội hoàn tất cuộc ngược dòng, qua đó chấm dứt chuỗi trận tệ hại ở V-League.

Nam Định có 15 điểm để vươn lên thứ 9. Trong khi đó, Ninh Bình dậm chân với 27 điểm, đã kém đội đầu bảng CAHN 8 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Thầy trò HLV Albadalejo thậm chí có thể mất vị trí thứ hai nếu Thể Công hạ Hà Nội FC ở trận đấu muộn nhất vòng 14.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Trần Văn Kiên, Tô Văn Vũ, Văn Vĩ, Trần Văn Đạt, Lý Công Hoàng Anh, Caio Cesar, Xuân Son, Chadrac Akolo

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Lê Văn Thuận, Imoh Friday, Geovane Magno.

Hiếu Lương