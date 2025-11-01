Xuân Son có thể tái xuất tuyển Việt Nam trong tháng 11

HLV Kim Sang-sik đề xuất triệu tập tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Từ đề xuất của HLV Kim, hôm nay LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến CLB Nam Định. Ngoài Xuân Son, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cũng có tên. Đây là thủ tục thông thường trước mỗi đợt tập trung ĐTQG.

Đội tuyển sẽ tập trung sau vòng 11 V-League 2025-2026, tức sau ngày 10/11, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Lào ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở ngày đầu tập trung, các cầu thủ sẽ được bác sĩ đội tuyển kiểm tra y tế, trước khi quyết định có giữ lại hay không.

Nguyễn Xuân Son (trái) ăn mừng trong trận Việt Nam thắng Myanmar 5-0 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì, Phú Thọ, vào ngày 21/12/2024. Ảnh: Hai Tư

Nguyễn Xuân Son vắng mặt ở đội tuyển từ ngày 5/1, sau khi gãy cả xương chày và xương mác chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan.

Sau khoảng 10 tháng trị thương, đến ngày 11/10, tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND. Trong giai đoạn bình phục chấn thương kiểu này, các cầu thủ thường được tung vào sân ở những phút cuối, với thời gian ngắn khoảng 10 đến 15 phút rồi tăng dần cho đến khi có thể đá trọn vẹn cả trận.

Xuân Son tên gốc Brazil là Rafaelson, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, để giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Do chấn thương, Xuân Son không được CLB Nam Định đăng ký thi đấu ở giai đoạn một V-League 2025-2026. Tuy nhiên, anh có thể góp mặt ở một giải khác là vòng 1/8 Cup Quốc gia 2025-2026, trong trận Nam Định gặp Long An vào ngày 23/11, cũng như AFC Champions League Two và Cup CLB Đông Nam Á.

Ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 9 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia ba điểm, và còn hai lượt trận. Đội tuyển cũng đang chờ kết quả phán quyết cuối cùng của FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ. Nếu kháng cáo bất thành, Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal ở hai lượt đầu, từ đó sẽ có thay đổi lớn trên bảng điểm.

