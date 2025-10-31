Phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể đến trễ

MalaysiaTruyền thông Malaysia cho biết Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) đang yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trong họp báo ngày 17/10, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết FAC dự kiến công bố kết quả kháng cáo vào ngày 30/10 hoặc 31/10. Theo báo Malaysia Scoop, quyết định dự kiến được đưa ra lúc 19h hôm nay, giờ Kuala Lumpur, tức 18h giờ Hà Nội.

"Hiện có khả năng sẽ lùi xuống 23h (Kuala Lumpur) hoặc thậm chí là ngày mai", bài viết trên Scoop có đoạn. "Ủy ban khiếu nại FIFA sẽ đánh giá lại các bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể đối với án phạt".

Trung vệ Malaysia Facundo Garces (áo vàng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam (áo đỏ) 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Tờ báo này cho biết FAC đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc huyết thống cầu thủ do FAM nộp trong đơn kháng cáo. Ủy ban đang tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ việc này. Mặc dù phán quyết cuối có thể theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án hoàn toàn rất thấp.

"Một quan chức thân cận với FAC cho rằng FIFA muốn đảm bảo không có sự giám sát nào về thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phán quyết", Scoop cho biết. "Họ không vội vàng. FIFA hiểu tính nhạy cảm của vụ việc, không chỉ đối với Malaysia mà còn trong xử lý các trường hợp nhập tịch và tư cách thi đấu trong tương lai".

Ở một diễn biến khác, truyền thông Argentina tiết lộ chi tiết giấy khai sinh của ông nội trung vệ Facundo Garces, một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phạt. Tờ báo địa phương Capital de Noticias được cho đã lấy giấy chứng nhận từ Cục Lưu trữ Quốc gia Argentina, và hiển thị ông của Garces sinh ra tại Argentina thay vì Malaysia.

Mặc dù tính chính xác của thông tin chưa được xác thực, nhưng nó đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. "Kháng cáo của Malaysia có thể gặp khó khăn trước thông tin từ Argentina", báo Malaysia The Star giật tít.

Sau khi có kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời gian xử lý trung bình một vụ việc của CAS trong giai đoạn 2019-2024 vào khoảng 5,7 tháng.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu với 12 điểm qua bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo luật, họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 vì sử dụng những cầu thủ sai tư cách trước Nepal và Việt Nam.

Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải Asian Cup, đưa ra sau khi FAM thực hiện tất cả các bước trong quy trình pháp lý. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Windsor John Paul cho biết quá trình này không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại cuối kết thúc, để liên đoàn có thể xác định các đội dự vòng chung kết.

Án phạt của FIFA đang đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Bên cạnh việc bị phạt tiền, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch phải chịu án cấm thi đấu một năm trên mọi đấu trường, kể từ khi có quyết định là ngày 26/9. Theo FDC, đã có sai lệch nghiêm trọng giữa giấy khai sinh mà FAM nộp và bản gốc do FIFA thu thập, cho thấy nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ này đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

Trước khi có án phạt vào ngày 26/9, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) đã cho FAM một tháng, từ ngày 22/8 đến 22/9, để giải trình nhưng bất thành. Đến ngày 14/10, FAM gửi kháng cáo chính thức lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC).

Trung Thu