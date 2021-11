Hà Anh, Xuân Lan cãi tay đôi

TP HCMXuân Lan tức giận đáp trả khi bị siêu mẫu Hà Anh đánh giá là "tri thức hạn chế", trong họp báo chiều 20/11.

Hai người mẫu cùng hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại họp báo chương trình Quý ông hoàn mỹ. Sau màn catwalk chào khán giả, họ phát biểu về vai trò huấn luyện viên tại cuộc thi. Xuân Lan cho biết cô giàu kinh nghiệm, có trung tâm đào tạo người mẫu, là người duy nhất trong dàn huấn luyện viên có những học trò là chân dài nổi tiếng. Đến lượt mình, Hà Anh nói: "Có vẻ chị đã quên tôi cũng có nhiều học trò thành công như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Diệp Lâm Anh... Tôi không mở trung tâm đào tạo nhưng vẫn có khả năng làm huấn luyện viên".

Hà Anh cho biết cô cảm thấy khó hiểu khi Xuân Lan lớn tiếng với mình. Ảnh: HGE

Xuân Lan đáp cô không nhớ các học trò của Hà Anh là ai. Siêu mẫu thẳng thắn: "Chị quên không có nghĩa là họ không tồn tại. Tri thức của mình là hạn chế, vì vậy, hạn chế nói những điều chưa biết hoặc chưa nhớ". Xuân Lan bỗng tức giận, lớn tiếng nói chen ngang: "Có những cái tên tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Nếu vì vậy mà đánh giá người ta không có tri thức thì thật thiển cận". Thấy không khí căng thẳng, Hà Anh nhờ MC đọc lại câu hỏi dành cho cô và chuyển chủ đề.

Xuân Lan phủ nhận dàn dựng màn cãi ở họp báo để gây chú ý cho chương trình. "Chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh, vì vậy có gì không thích là nói thẳng chứ không ai ép hay gợi ý được". Hà Anh cho biết cô không quan tâm đến những vấn đề ngoài công việc. Người mẫu tôn trọng sự cống hiến, đam mê và vị trí của Xuân Lan trong nghề.

Trước đó, cả hai cho biết họ chưa từng làm việc chung, cũng không chơi với nhau. Xuân Lan xem các show thực tế là nơi thể hiện cá tính, vì vậy, cô không cần tỏ ra thân thiện với hai huấn luyện viên còn lại. Hà Anh cho rằng việc tranh luận khi bảo vệ thí sinh chắc chắn xảy ra nhưng cô giữ quan điểm không xen vào chuyện của người khác vì không thích tạo thị phi.

Từ trái sang: Tiến Phạm, Xuân Lan, Hương Giang, Hà Anh, Nguyễn Hưng trong vai trò giám khảo và huyến luyện viên cuộc thi. Ảnh: HGE

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ gồm bảy tập phát online, trong đó có năm tập gồm các thử thách, thi đấu loại người, còn lại là đêm bán kết và chung kết. Các thí sinh sẽ được hướng dẫn bởi ba huấn luyện viên Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan. Mỗi tập còn có những khách mời là các quý ông thành đạt, có vị trí cao trong xã hội. Giám khảo Tiến Phạm và Nguyễn Hưng giữ quyền quyết định người chiến thắng. Show do Hương Giang đầu tư sản xuất, đánh dấu sự trở lại showbiz của cô sau chín tháng "ở ẩn".

Hình hiệu chương trình "Quý ông hoàn hảo" Hình hiệu chương trình "Quý ông hoàn hảo". Video: HGE

Vân An