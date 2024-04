Xử trí khi trẻ co giật

Để cắt cơn co giật, người nhà cho trẻ nằm nghiêng, không cho bất kỳ thứ gì vào miệng trẻ, ghi nhận thời gian và kiểu giật trước khi đưa đến bệnh viện.

Thông tin được bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo cộng đồng.

Hiện tượng co giật ở trẻ em

- Co giật là một cấp cứu thần kinh rất thường gặp ở trẻ em, rất có hại cho cơ thể và não bộ của trẻ, do co giật có thể gây thiếu oxy não, nhất là khi hiện tượng này kéo dài và tái phát nhiều lần.

- Trong khi co giật, trẻ có thể nôn mửa, nếu không được xử lý đúng cách trẻ có thể hít phải chất nôn gây viêm phổi hoặc chất nôn từ dạ dày trào ngược vào phổi gây tổn thương phổi.

- Đàm nhớt tiết ra khi co giật có thể gây tắc nghẽn đường thở dẫn đến tử vong.

Các dấu hiệu co giật

- Trẻ mất ý thức, ngừng thở.

- Trẻ giật liên tục tay chân, mất tự chủ.

- Hai hàm răng cắn chặt, sùi bọt mép.

- Tay chân co lại, trợn mắt tím môi.

- Tiểu tiện và đại tiện không tự chủ.

Nguyên nhân gây co giật

Thường do hai nhóm nguyên nhân:

- Co giật kèm sốt: Có thể do trẻ bị viêm màng não, viêm não, áp xe não, sốt co giật.

- Co giật không kèm sốt:

Tình trạng chu sinh như dị dạng não, nhiễm trùng bào thai, chấn thương, xuất huyết não.

Tổn thương thực thể hệ thần kinh như chấn thương đầu gây chấn động não, đụng dập não; xuất huyết não - màng não do rối loạn đông máu, thiếu vitamin K; do u não.

Rối loạn chuyển hóa: Co giật ở trẻ có thể do hạ đường huyết , thiếu vitamin B6.

thiếu vitamin B6. Rối loạn điện giải: Trẻ co giật có thể do tăng và hạ natri máu, hạ magie máu, hạ canxi máu.

Trẻ co giật do ngộ độc chì, phospho hữu cơ; ngộ độc thuốc Amphetamine, kháng cholinergic, kháng histamin.

Trẻ có thể co giật do mắc các bệnh hệ thống như lupus ban đỏ, bệnh não cao huyết áp.

Xử trí trẻ co giật

- Hỗ trợ hô hấp:

Cho trẻ nằm nghiêng, đầu ngửa để đàm nhớt tiết ra ngoài.

Đặt cây đè lưỡi quấn gạc nếu trẻ đang giật để hút đờm nhớt.

Cho trẻ thở oxy để đạt SpO2 92-96%.

Nếu thất bại với liệu pháp thở oxy hoặc có ngưng thở, tiến hành đặt nội khí quản cho trẻ.

- Cắt cơn co giật tại nhà:

Cho trẻ nằm nghiêng sang một bên, ở vị trí an toàn nhất.

Không cho bất kỳ thứ gì vào miệng trẻ.

Ghi nhận thời gian co giật và kiểu giật của trẻ để cung cấp thông tin cho bác sĩ.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu hoặc dùng thuốc cắt cơn.

Hạ sốt cho trẻ khi trẻ bắt đầu sốt từ 38 độ C, sau đó cho trẻ đi khám bệnh.

Mỹ Ý