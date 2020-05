Xử phúc thẩm vụ giao 5.000 m2 đất cho Phan Văn Anh Vũ

TP HCMSức khoẻ yếu, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín xin vắng mặt tại phiên phúc thẩm vụ án giao trái phép 5.000 m2 "đất vàng" ở quận 1 cho Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 22/5, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường), Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất đai), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP HCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị UBND TP HCM).

HĐXX gồm chủ tọa Hoàng Thanh Dũng và hai thẩm phán Quảng Đức Tuyên, Mai Thị Tú Oanh. Giữ quyền công tố là hai kiểm sát cao cấp Nguyễn Mậu Hưng và Hồ Sỹ Hoàn.

Là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án, ông Nguyễn Hữu Tín (63 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) không kháng cáo, chấp nhận hình phạt 7 năm tù, đang thi hành án.

Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đào Anh Kiệt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Hữu Khoa.

Trong đơn kháng cáo, ông Kiệt cho rằng Sở Tài nguyên - Môi trường không có chức năng, thẩm quyền quản lý tài sản công, cụ thể là nhà đất 15 Thi Sách, quận 1. Đây là thẩm quyền của Công ty Quản lý kinh doanh nhà và Sở Tài chính. Do đó, ông không thể đề xuất cho UBND TP HCM bán chỉ định và khấu trừ vào tiền thuê đất, mà chỉ căn cứ vào đề xuất của thành viên Ban chỉ đạo 09 (Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước) tại cuộc họp liên ngành để trình theo thẩm quyền về việc Bộ Công an xin sử dụng đất công phục vụ mục đích nghiệp vụ an ninh quốc phòng.

Sau khi UBND TP HCM chấp thuận và Sở Tài chính không có ý kiến khác, ông Kiệt chấp hành chỉ đạo của UBND trình quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 (Chủ tịch là Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ "Nhôm") thuê đất dưới danh nghĩa là công ty bình phong của Bộ Công an. Ông Kiệt sau đó về hưu và không liên quan đến khu nhà đất này. Hồ sơ tại Sở Tài nguyên - Môi trường không hề có tình tiết nào thể hiện cho thuê khu đất nhằm mục đích thương mại dịch vụ.

Từ đó, bị cáo Kiệt đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các yếu tố khách quan, chủ quan giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tương tự, các bị cáo khác cũng cho rằng tòa sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện các tình tiết trong hồ sơ nên mức án có phần nặng.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2014 đến 2016, Bộ Công an có nhiều công văn mật đề nghị UBND TP HCM, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch "tạo điều kiện" cho Công ty Bắc Nam 79 được thuê nhà đất 15 Thi Sách phục vụ mục đích an ninh quốc phòng. Ông Tín không báo cho Trưởng ban chỉ đạo 09 và Sở Tài chính tham mưu mà bút phê cho Lê Văn Thanh giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục.

Nguyễn Thanh Chương được giao soạn công văn để Thanh gửi cho Sở Tài nguyên - Môi trường. Sau khi duyệt văn bản tham mưu, Trương Văn Út ký nháy văn bản trình Giám đốc Đào Anh Kiệt ký ban hành công văn gửi UBND TP HCM.

Dựa vào nội dung tham mưu này, ông Tín đã cho Công ty Bắc Nam 79 được thuê khu nhà đất không thông qua đấu giá theo quy định. Ngay sau đó, Vũ "Nhôm" đã lập dự án cùng đối tác xây công trình 18 tầng, bao gồm 115 căn hộ, 72 văn phòng và 88 phòng khách sạn bán cho hơn 110 khách thu hơn 1.033 tỷ đồng. Vụ việc được xác định gây thất thoát 6,8 tỷ đồng do Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ tiền bồi thường vào thuê đất.

Hồi cuối tháng 12/2019, TAND TP HCM xử sơ thẩm ông Kiệt 6 năm 6 tháng tù; Út 5 năm; Thanh 4 năm; Chương 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015, có khung hình phạt 10-20 năm tù.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân nhận 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài sai phạm liên quan đến khu đất số 15 Thi Sách, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và 3 cựu cán bộ trên đang bị Bộ Công an điều tra về hành vi tương tự trong việc ký quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl thuê khu đất vàng số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) trong thời hạn 50 năm, trả tiền một lần không qua đấu giá.

Ông Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út cũng đang bị truy tố trong vụ án liên quan đến cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài giao trái luật khu đất "vàng" gần 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn cho công ty tư nhân.

Hải Duyên