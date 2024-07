Do ghen tuông, bị cắm sừng, cãi vã... một số người lại nhẫn tâm ra tay đâm chém, sát hại người tình.

Thời chúng tôi, tình yêu thuở học trò thật đẹp. Chỉ là những cái nắm tay (chưa dám hôn) nhưng tình yêu đối với chúng tôi là một điều gì đó thật là thiêng liêng, vĩ đại và tôn trọng nhau.

Cho đến bây giờ, mỗi khi họp nhóm, họp lớp, chúng tôi vẫn thường kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm tuyệt đẹp đó với tâm trạng hào hứng và phấn khích. Thời tôi còn nhỏ, chứng kiến cuộc tình dài bảy năm của anh trai mình mà cho đến nay tôi vẫn còn ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cuộc tình ấy đã không thể có một cái kết đẹp bởi sự ngăn cản của gia đình bạn gái anh trai tôi. Những kỷ niệm đẹp thì thường in sâu vào tâm trí mỗi người, đúng vậy, tình yêu đẹp của họ cũng không ngoại lệ.

Đọc tin những vụ "xử" nhau vì tình, tôi thấy thật đáng sợ. Không hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn với nhau như vậy. Ghen tuông, bị "mọc sừng" hay tranh chấp về tài sản, mâu thuẫn nhỏ cũng hận nhau để rồi giết nhau.

Thật khủng khiếp khi đọc những thông tin đánh đập, đâm chém, bắn nhau gây ra những vụ án thương tâm. Khi đọc những bài báo như thế, tôi là người ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng nói gì đến gia đình họ.

Những lúc đọc xong, tôi chỉ biết cầu nguyện đừng thêm bất kỳ vụ nào nữa. Hay những cuộc tình chóng vánh, yêu vội, kết hôn gấp, có thai ngoài ý muốn khi đang là học sinh, sinh viên khi tuổi trẻ chưa được trải nghiệm nhiều, chưa va vấp, con đường học tập chưa đạt đến thành công trong sự nghiệp, chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm của cuộc sống...

Nói chung là có nhiều bất cập để rồi tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn, ly hôn tăng. Tất nhiên, tôi không đánh đồng tất cả vì trong số đó cũng có nhiều cặp sống hạnh phúc bên nhau.

Vậy đâu là căn nguyên dẫn đến những vụ thảm án đau lòng đã xảy ra? Phải chăng do cuộc sống hiện đại gấp gáp, ảnh hưởng bởi những trang mạng xã hội, do lòng người tàn nhẫn hay do đạo đức đi xuống?

Đây là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay mà tôi luôn tự hỏi và chưa thể có câu trả lời.

Trần Thị Ngọc Hà