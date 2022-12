Xử lý nghiêm đăng kiểm viên gây khó khăn cho người dân

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định.

Chiều 30/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm bố trí đầy đủ nhân lực để làm thêm giờ, tăng ca kể cả các ngày nghỉ lễ, tết để phục vụ khách hàng.

Phòng Kiểm định xe cơ giới được giao tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và đề xuất các biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy định kiểm định, tiêu cực, nhũng nhiễu tại các đơn vị kiểm định. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào địa bàn có số lượng phương tiện kiểm định lớn, những nơi có thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm.

Cục Đăng kiểm cũng sẽ cử cán bộ thường trực tại khu vực phía nam, nhất là TP HCM và khu vực bị ách tắc phương tiện để giải quyết vấn đề phát sinh.

Xe chờ đợi kiểm định tại một trung tâm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Thời gian qua, 7 trung tâm đăng kiểm ở TP HCM ngừng hoạt động dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài tại nhiều đơn vị đăng kiểm. Thành phố hiện có 10 trong số 17 đơn vị đăng kiểm hoạt động, với 27 chuyền kiểm định, công suất tối đa đạt 1.830 lượt xe mỗi ngày. Nhiều tài xế từ TP HCM phải đưa xe xuống Đồng Nai, Bình Dương và Long An kiểm tra.

Tình trạng ùn ứ cũng diễn ra ở nhiều đơn vị kiểm định tại Hà Nội do nhu cầu kiểm định xe cuối năm tăng cao. Nhiều trung tâm dán lịch thông báo làm việc cả ngày nghỉ Tết Dương lịch để phục vụ nhu cầu của người dân.

Trước đó, Công an TP HCM đã điều tra đường dây đưa nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định, lãnh đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 70.000 phương tiện, thông qua "cò" đưa xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Ngày 28/12, Công an TP HCM phối hợp Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thu giữ một số tài liệu, hồ sơ về hoạt động đăng kiểm.

