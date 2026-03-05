Xử lý lỗi hệ thống thu phí tự động cao tốc Bắc Nam

Cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh phần mềm, camera tại trạm thu phí để nâng cao chất lượng nhận diện biển số; khắc phục tình huống barie chậm mở.

Từ 22h ngày 2/3, 5 đoạn cao tốc Bắc Nam là Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí không dừng. Ngày đầu vận hành (3/3), hệ thống thực hiện trên 50.000 giao dịch thành công, doanh thu hơn 4,4 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam đã ghi nhận một số tình huống phát sinh và có giải pháp như: tạm dừng vận hành barie trên tuyến chính tại nút giao Mai Sơn để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông; điều chuyển nhân viên vận hành thu phí sang đối soát hậu kiểm các phương tiện lưu thông qua vị trí này.

Nhà thầu cũng đã điều chỉnh phần mềm, thiết bị camera tại trạm nhằm nâng cao chất lượng nhận diện biển số; khắc phục các tình huống barie chậm mở; mở barie ngay khi có hiện tượng ùn tắc tại làn thu phí.

Đối với một số lỗi tại hệ thống thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 7 và nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị, phần mềm khắc phục. Đến nay, các lỗi kỹ thuật đã khắc phục hoàn toàn, hệ thống vận hành ổn định, một số lỗi nhỏ đang được hiệu chỉnh.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó trong ngày 3/3, hệ thống thu phí ETC trên hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã phát sinh các lỗi như nhận dạng biển số trên cả hai tuyến hoạt động không ổn định, tỷ lệ chỉ khoảng 50%, hình ảnh mờ, chưa đủ căn cứ xác định phương tiện. Camera cũng không nhận diện được xe phía sau khi các phương tiện đi nối đuôi.

Một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào, dữ liệu xe ra khỏi cao tốc ghi nhận không đầy đủ; video giám sát mờ, gián đoạn.

Cục Đường bộ Việt Nam đã lập Ban chỉ đạo thu phí sử dụng đường cao tốc do lãnh đạo Cục làm Trưởng ban; thành viên tổ chỉ đạo có đại diện các Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, đơn vị vận hành thu phí thường trực tại các trạm thu phí và kịp thời xử lý tình huống, không để ùn tắc tại trạm.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo chủ phương tiện dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.

Đoàn Loan