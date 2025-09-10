Xử lý hơn 11.000 đèn tín hiệu, biển báo giao thông bất cập

Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương tổ chức tổng rà soát, xử lý hơn 11.000 cụm đèn tín hiệu giao thông, biển báo chưa phù hợp quy chuẩn.

Từ đầu năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương tổng rà soát hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên cả nước. Qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu, cơ quan chức năng phát hiện 1.025 cụm đèn có bất cập như thiếu đèn đếm ngược, kích thước đèn nhỏ khó quan sát, một số đèn khai thác quá lâu, quá tuổi thọ và hoạt động không ổn định. Một số đèn tín hiệu được đầu tư từ lâu với công nghệ cũ nên phải điều khiển thủ công.

Các đơn vị cũng rà soát khoảng 10.520 biển báo trên cả nước có kích thước chưa phù hợp quy chuẩn, vị trí đặt biển chưa tối ưu, biển bị mờ hoặc cần bổ sung thông tin. Một số vị trí trên quốc lộ biển báo dù không sai quy định, nhưng cách bố trí thông tin và vị trí đặt chưa phù hợp.

Các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng địa phương đã được Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khắc phục ngay bất cập đèn tín hiệu và các lỗi trên biển báo, rút kinh nghiệm để tránh gây khó hiểu hoặc bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đèn giao thông tại đầu cầu Chương Dương, Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Hồi tháng 2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng Bộ Công an và các địa phương tổng rà soát, giải quyết bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, cấp phép điểm dừng đỗ gây xung đột giao thông.

Trước đó, một số nút giao thông tại Hà Nội và TP HCM có tình trạng đèn tín hiệu chuyển màu bất thường, hết thời gian đếm giờ nhưng không đổi đèn dẫn đến việc vô tình vi phạm giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, nguyên nhân là lỗi kỹ thuật tại một số nút giao do sử dụng đèn tín hiệu thế hệ cũ, phải điều khiển thủ công. Điều này gây độ trễ khi chuyển đổi chu kỳ đèn giữa các khung giờ cao điểm và thấp điểm.

Anh Duy