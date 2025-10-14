Xử lý chồng chéo giữa các quy hoạch 'tốn kém, mất thời gian'

Ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch đất quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, đầu tư "tốn kém, mất thời gian".

Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Quy hoạch (sửa đổi). Thừa ủy quyền Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết dự thảo bổ sung quy định để xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch do cấp khác nhau phê duyệt, chẳng hạn quy hoạch vùng, tỉnh với các ngành.

"Việc xử lý mâu thuẫn nhằm bảo đảm các dự án đầu tư có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất sau khi đã xác định quy hoạch được áp dụng", ông Phương nói.



Nêu quan điểm về dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Lê Tấn Tới băn khoăn về việc xử lý mâu thuẫn, vướng mắc giữa quy hoạch đất quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư.

"Vấn đề này vướng mắc và khi giải quyết cũng mất rất nhiều thời gian", ông nói, đồng thời dẫn chứng thực tế giải quyết vụ việc liên quan "mấy ụ bê tông ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng mất vài năm, khi Thủ tướng vào xem xét, giải quyết mới xong".

Do đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ để quy định khi được bổ sung sẽ là cơ sở giúp Chính phủ xử lý hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ở khía cạnh này, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng vấn đề khó nhất là giải quyết mối quan hệ giữa quy hoạch với chiến lược, kế hoạch. Trong khi đó, mối quan hệ giữa các quy hoạch hiện phân theo thứ bậc hành chính dẫn đến vướng mắc. Do đó, ông đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, thứ bậc và tính chất của chúng.

Ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu tại phiên họp, ngày 14/10. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Ngoài xử lý chồng chéo giữa các quy hoạch, dự luật cũng bổ sung quy định tăng phân cấp, phân quyền trong quyết định, duyệt quy hoạch so với hiện nay. Theo đó, Thủ tướng sẽ phê duyệt quy hoạch không gian biển, sử dụng đất quốc gia và vùng, thay vì thẩm quyền Quốc hội như luật hiện hành. Quy hoạch ngành sẽ do Bộ trưởng các bộ phê duyệt, còn quy hoạch tỉnh là Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Ông Lê Tấn Tới lưu ý việc phân cấp thẩm quyền cần đảm bảo bảo mật truy cập dữ liệu quy hoạch có yếu tố quốc phòng, an ninh trên hệ thống thông tin quốc gia. "Vấn đề này cần giải quyết hài hòa, tránh lộ lọt bí mật về quốc phòng, an ninh", ông Tới nói.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, có những vấn đề không thể phân cấp, phân quyền. Ông ví dụ việc phân quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh duyệt quy hoạch tỉnh sẽ dễ mâu thuẫn với quy hoạch quốc gia.

Cùng quan điểm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng quy hoạch quốc gia phải do Quốc hội quyết định, còn quy hoạch ngành thẩm quyền thuộc thẩm quyền của Chính phủ. "Đây là những quy hoạch quan trọng, sự sống của nền kinh tế nên không thể phân cấp. Có những thứ dứt khoát không phân cấp", ông Định nói.

Giải trình sau đó, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói Luật Quy hoạch "khó, phức tạp", do đó phương pháp tiếp cận là "vừa làm, vừa sửa để hoàn chỉnh". Theo ông, Chính phủ đề xuất sửa Luật Quy hoạch toàn diện để xử lý dứt điểm các mâu thuẫn và điểm nghẽn hiện nay. Dự luật sửa đổi cũng bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và có điều khoản chuyển tiếp để kế thừa tối đa quy hoạch đã lập trước đó.



Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị phân biệt rõ giữa quy hoạch chiến lược, dài hạn phục vụ hoạch định chính sách và quy hoạch mang tính công cụ quản lý hành chính để làm dự án đầu tư.

Ông cũng lưu ý cơ quan soạn thảo giải trình rõ tính hợp lý khi đưa quy hoạch ngành vào hệ thống quy hoạch quốc gia, tránh hình thức và chồng chéo.

Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Phương Dung