Xu hướng nuôi con toàn diện

Anh Thư, 31 tuổi, TP HCM, muốn hai con phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy yêu cầu con tham gia nhiều hoạt động khác nhau, rèn tính tự lập.

Hai con của chị Thư lên 7 và 10 tuổi. Hằng ngày, các con tự cài báo thức và thức dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân và tập thể dục cùng bố 20 phút. Còn chị Thư dậy từ 5h30, tập yoga, nấu bữa ăn sáng nhẹ cho gia đình. Khi mẹ xong buổi sáng, các con cùng bố hỗ trợ mẹ dọn bàn ăn rồi đến trường học.

Nhiều phụ huynh ủng hộ con cái tăng cường hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện thể chất. Ảnh: Gia Nghi

Theo chị Thư, việc để cho các con tự làm nhiều việc là cách chị rèn luyện để con có thể phát triển toàn diện. Đây là cách tiếp cận nuôi dạy con tập trung vào cân bằng thể chất, tinh thần và cảm xúc cho cả cha mẹ lẫn trẻ, gắn liền với xu hướng wellness living và well-being vốn đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Khi áp dụng, chị Thư mong muốn con có thể phát triển tốt nhất ở mọi mặt. Bên cạnh việc học, chị cũng rèn cho con nhiều kỹ năng mềm khác như biết mời các bạn đến nhà chơi, dọn dẹp sau khi vui cùng bạn...

Trong bảng kế hoạch của người mẹ 31 tuổi, phần quan trọng nhất là sức khỏe của con. Chị quan niệm "có sức khỏe thì mới có thể học tập, phát triển tốt". Một tuần hai lần, chị xếp lịch cho con gái lớn tham gia lớp học nhảy hiện đại, còn con trai đi đá bóng cùng các bạn tại câu lạc bộ nhằm phát triển thể chất, vận động. Tiêm ngừa và dinh dưỡng lành mạnh cũng là một phần trong kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

"Tôi cố gắng thay đổi thực đơn của gia đình mỗi tuần và cùng chồng cho con tiêm đầy đủ các mũi vaccine cần thiết. Trộm vía đến nay, các con lớn nhanh, khỏe mạnh, ít ốm vặt", chị Thư nói.

Tương tự, vợ chồng chị Minh Hà, 32 tuổi, Hà Nội, cố gắng đồng hành với con trai đang học lớp 5 trong mọi hoạt động: cùng chơi cầu lông, tập nhạc, đá bóng... Hà cho rằng việc này không chỉ giúp chị kịp thời hướng dẫn những phần còn khó khiến con chưa thể vượt qua, đồng thời làm bạn để gỡ rối cho con khi bước vào tuổi dậy thì. Gia đình chị cũng duy trì lịch sinh hoạt lành mạnh chung để bảo vệ sức khỏe: không thức sau 10h đêm, tập thể dục 150 phút/tuần, ăn đúng giờ.

ThS.BS Phạm Văn Dương, bác sĩ tâm thần, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình trẻ đã thay đổi cách nuôi dạy con, đi theo tiêu chí phát triển cả về thể chất và tinh thần. Họ chọn dinh dưỡng sạch và hữu cơ, tăng hoạt động thể chất và ngoài trời cho bé. Cha mẹ cũng giúp trẻ nhận diện và quản lý cảm xúc, quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Hiện chưa có báo cáo hoặc số liệu khảo sát về chiến lược chăm sóc con toàn diện trong gia đình. Tuy nhiên, một số số liệu cũng cho thấy điều này đang dần trở thành xu hướng. Ví dụ khảo sát về công tác giáo dục tại Việt Nam, dựa trên dữ liệu của gần 1.700 người tham gia từ 12-20/2024, công bố trên trang BritCham Vietnam, cho thấy nhiều gia đình Việt Nam coi trọng là giáo dục toàn diện thay vì điểm số như trước. Họ kỳ vọng trẻ có nền tảng kiến thức, vừa ham học hỏi, tự lập, có tư duy phản biện, đam mê học tập và có đạo đức tốt.

Bé gái được phụ huynh đưa đi tiêm vaccine tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC để phòng bệnh. Ảnh: Mộc Thảo

Theo bác sĩ Dương, muốn chăm sóc con toàn diện cần phụ huynh cần đủ thông thái để hiểu được con của mình. Những em bé sẽ có nhận thức khác người lớn, trường hợp đứa trẻ bị cố ép tuân theo lịch trình của người lớn có thể gây tác dụng ngược lên sức khỏe và tinh thần của trẻ. Gia đình nên giữ thái độ động viên, kiên nhẫn, lắng nghe và thấu hiểu, không trừng phạt nặng khi con mắc lỗi. Giao cho trẻ những việc nhỏ phù hợp độ tuổi như giúp dọn bàn, chăm sóc thú cưng, đồng thời rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập.

Về sức khỏe, gia đình cân đối các yếu tố về dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt, sẽ giúp trẻ phát triển sức khỏe thể chất lành mạnh. Gia đình cũng có thể lựa chọn tiêm chủng để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng. Hiện Việt Nam cấp phép lưu hành nhiều loại vaccine phòng bệnh cho trẻ nhỏ, có trong chương trình tiêm chủng mở rộng và dịch vụ, gia đình nên tham vấn ý kiến bác sĩ để có phác đồ chủng ngừa phù hợp.

Hòa Bình