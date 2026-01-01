Xu hướng công nghệ 2026

2026 được dự đoán là năm AI trở nên chuyên biệt, robot hình người thâm nhập sâu vào đời sống, máy tính lượng tử và giao diện não - máy tính được ứng dụng thực tế.

AI Agent "trưởng thành"

AI đã có sự dịch chuyển từ chatbot tạo ảnh hay video đơn thuần sang tác nhân AI (AI Agent) tự động hóa một số công đoạn cơ bản. Giới chuyên gia nhận định, năm nay các tác nhân này sẽ đảm nhận nhiệm vụ phức tạp hơn cùng khả năng tự đưa ra quyết định. Chúng sẽ tiến hóa thành những hệ thống có khả năng quản lý toàn bộ quy trình doanh nghiệp, sắp xếp lịch trình và điều hướng Internet mà không cần sự giám sát của con người.

Minh họa tác nhân AI xử lý nhiều công việc đồng thời. Ảnh: Gemini

Trang công nghệ ZDnet dẫn lời chuyên gia rằng năm 2026 sẽ xuất hiện hệ thống đa tác nhân (MAS). MAS còn có sức mạnh gấp nhiều lần khi tập hợp các AI chuyên biệt tương tác với nhau giúp giải quyết những vấn đề mà AI Agent đơn lẻ chưa thể xử lý. Chẳng hạn, chúng có thể cùng nhau xử lý quy trình phức tạp, từ phân tích dữ liệu, giao tiếp với khách hàng đến quản lý tồn kho.

Một xu hướng khác là doanh nghiệp sẽ hướng đến mô hình ngôn ngữ chuyên biệt theo lĩnh vực (DSLM), thay vì sử dụng giải pháp AI "biết tuốt". Đến 2028, hơn một nửa số mô hình AI tạo sinh dùng trong doanh nghiệp được dự đoán là DSLM, giúp mang lại loạt lợi thế như khả năng tự ra quyết định, giảm lỗi nghiêm trọng và phản hồi phù hợp với thực tế của ngành, theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner.

Tuy nhiên, AI trưởng thành hơn cũng là "con dao hai lưỡi" khi kẻ xấu lợi dụng để tạo mã độc nhanh và khó phát hiện. Kỹ sư bảo mật sẽ vất vả hơn trong việc chống đỡ do phần mềm độc hại có thể "tự thích nghi" nhờ được AI giúp sức. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp có thể phải chi nhiều hơn cho bảo mật, thành lập bộ phận an ninh mạng chuyên biệt thay vì để nhân viên kiêm nhiệm vị trí. Với người dùng cuối, vấn đề deepfake (giả giọng nói, hình ảnh, video), email lừa đảo tinh vi... nở rộ buộc họ phải cảnh giác hơn nhiều lần khi sử dụng thiết bị công nghệ và tương tác trên không gian mạng.

Siêu máy tính AI thế hệ mới

Siêu máy tính AI đại diện cho sự tiến hóa của hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Không đơn thuần là một trung tâm dữ liệu khổng lồ, hệ thống mới sẽ tích hợp thông minh giữa CPU truyền thống, GPU xử lý song song và mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC), thậm chí cả điện toán thần kinh mô phỏng hoạt động của não người.

Minh họa một hệ thống máy chủ HPE Synergy. Ảnh: HP

Theo TechCrunch, sự kết hợp này không chỉ mang lại sức mạnh xử lý lớn hơn, mà còn phù hợp cho từng tác vụ. Trong bối cảnh máy tính lượng tử chưa thể ứng dụng đại trà, siêu máy tính AI mang đến khả năng mô phỏng quy trình phức tạp và phân tích dữ liệu khổng lồ. Ví dụ, siêu máy tính mạnh nhất châu Âu Jupiter lần đầu tiên mô phỏng thành công một máy tính lượng tử với sức mạnh 50 qubit hoàn chỉnh.

Khả năng này đang làm thay đổi nhiều lĩnh vực. Trong chăm sóc sức khỏe, việc mô phỏng loại thuốc mới trước đây vốn mất nhiều năm nay chỉ cần vài tháng. Trên thị trường tài chính, mô phỏng kịch bản phức tạp giúp dự đoán biến động và giảm rủi ro.

Robot hình người bước vào không gian sống

2025 được gọi là "năm trình diễn" của robot hình người. Hầu hết công ty tham gia lĩnh vực này như Tesla, Unitree, Agibot, Boston Dynamics... đều đạt được tiến bộ nhất định, nhưng mới dừng ở mức phô diễn kỹ năng. Một số được ứng dụng trong nhà máy hoặc xuất hiện ngoài đời thực thông qua các cuộc thử nghiệm.

Đội quân robot hình người UBTech Walker S2. Ảnh: UBTech

Trong năm 2026, ZDnet dự đoán robot hình người bắt đầu hiện diện tại các hộ gia đình dưới dạng "quản gia". Chẳng hạn, công ty 1X và Sunday Robotics của Mỹ dự kiến triển khai robot hình người trong môi trường gia đình năm nay. Doanh nghiệp cũng có thể dùng robot làm hướng dẫn viên với tương tác và biểu cảm gần giống người thật.

Song song với robot hình người, trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI) có thể sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây là thuật ngữ chỉ loại AI "giúp" máy móc và thiết bị hiểu thế giới thực, có khả năng cảm nhận, đưa ra quyết định và hành động, mang lại lợi ích cho những ngành công nghiệp ưu tiên tự động hóa, khả năng thích ứng và an toàn.

Máy tính lượng tử bước ra khỏi phòng thí nghiệm

Theo Spin Quanta, năm 2025 chứng kiến một số bước ngoặt của hệ thống lượng tử, nhất là về khả năng sửa lỗi - điểm yếu khiến chip lượng tử chưa thể được ứng dụng thực tế. Ví dụ, Google ra Willow với 105 qubit và khả năng giảm lỗi theo cấp số mũ, hay Microsoft giới thiệu Majorana 1 đòi hỏi ít chi phí sửa lỗi hơn, trong khi tỷ lệ lỗi cũng giảm 1.000 lần.

Các nhà nghiên cứu tại QuEra đánh giá, những đột phá gần đây đưa tỷ lệ lỗi xuống mức thấp kỷ lục 0,000015% trên mỗi phép toán, qua đó đẩy nhanh tiến độ ứng dụng điện toán lượng tử thực tiễn.

Forbes dự đoán máy tính lượng tử sẽ xuất hiện ngoài đời thực, thay vì nằm trong phòng thí nghiệm, vào năm 2026. "Hơn thập kỷ qua, điện toán lượng tử dường như đã bị thổi phồng. Nhưng năm nay, chúng ta có thể thấy việc ứng dụng công nghệ trong thế giới thực", trang này nhận xét. "Điều này chưa ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống hàng ngày, nhưng tác động rõ rệt với hoạt động kinh doanh, công nghiệp và khoa học".

Các nhà phân tích tại Bank of America đồng quan điểm 2026 sẽ là năm bản lề cho giai đoạn "hậu thí nghiệm" của lĩnh vực lượng tử. Xu hướng vì thế xoay quanh ba trục: hạ tầng lượng tử lai đám mây; những trường hợp ứng dụng thực tế đầu tiên dang "hẹp"; và làn sóng đầu tư vào bảo mật lượng tử.

Tập trung giải quyết khủng hoảng năng lượng

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo làm lộ rõ điểm yếu năng lượng. Điều này thể hiện rõ trong năm qua, khi các công ty AI hàng đầu liên tục khiến hệ thống điện lưới tại Mỹ quá tải. Theo Bloomberg, các trung tâm dữ liệu chiếm 4% tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu năm 2024 và dự kiến tăng gấp đôi vào cuối thập kỷ này.

Một trang trại điện mặt trời và điện gió tại Mỹ. Ảnh: Sustainable Review

Do đó, Forbes nhận định, trọng tâm của năm nay là chuyển sang năng lượng tái tạo để giảm tác động môi trường, cùng các giải pháp mới như pin nhiên liệu hydro, nhiên liệu sinh học, lò phản ứng hạt nhân dạng mô-đun.

Business Insider cũng dự đoán, giải quyết khủng hoảng năng lượng trong lĩnh vực công nghệ sẽ là ưu tiên chiến lược của các chính phủ và doanh nghiệp trong 2026, khi nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu, AI và hạ tầng viễn thông tăng mạnh. Bên cạnh mở rộng nguồn cung, các đơn vị sẽ tối ưu hóa tiêu thụ thông qua chip tiết kiệm năng lượng, thuật toán hiệu suất cao. Các hãng công nghệ lớn sẽ đầu tư mạnh vào điện mặt trời, điện gió ngoài khơi và pin lưu trữ quy mô lớn để giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống, đồng thời ký hợp đồng mua điện tái tạo dài hạn cho các cụm trung tâm dữ liệu mới.

Công nghệ "đọc suy nghĩ" hiện diện trong đời thực

Theo TechCrunch, giao diện não - máy tính (BCI) sẽ được nâng cấp khi loạt công ty như Neuralink, Synchron, Paradromics (Mỹ) và các đơn vị nghiên cứu từ Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng vào đời thực. Một số công ty như Emotiv, Neurable bắt đầu bán thiết bị đeo tiêu dùng sử dụng điện não đồ (EEG) để thu nhận sóng não qua da đầu dù mức giá đắt đỏ, trong khi Meta Platforms đã tạo ra vòng đeo tay đọc tín hiệu thần kinh phục vụ điều khiển thiết bị AR.

Một thử nghiệm BCI trên cơ thể người tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Các thiết bị BCI cho phép giao tiếp trực tiếp giữa não và máy tính, bỏ qua phương pháp nhập liệu truyền thống như bàn phím hoặc chuột. Năm 2026, ứng dụng ban đầu của BCI được dự đoán xuất hiện, chủ yếu trong lĩnh vực như điều khiển chân tay giả, phục hồi chức năng hay trải nghiệm thực tế tăng cường. Tuy nhiên, Wired cho rằng những tác động về mặt đạo đức của công nghệ này vẫn cần được xem xét thận trong khi công nghệ phát triển mở rộng hơn nữa.

Bảo Lâm