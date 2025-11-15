Xu hướng 'quay lưng' với nhà thông minh

MỹNhiều người, gồm cả giới siêu giàu, bắt đầu chọn những ngôi nhà với thiết bị công nghệ tối thiểu để tận hưởng cuộc sống.

Vài năm qua, số lượng nhà thông minh tại Mỹ xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ ở khu dân cư sang trọng, smart home dần phổ biến hơn ở phân khúc tầm trung nhờ tiến bộ công nghệ.

Tuy nhiên, theo Hollywood Reporter, xu hướng mới là những người mua nhà cao cấp đang dần tránh xa căn hộ trang bị quá nhiều công nghệ. "Vì nhà thông minh thường đi kèm với nhiều rắc rối và phiền phức", George Carrillo, CEO công ty thiết kế và xây dựng Hispanic, nói. "Công nghệ thông minh không phải lúc nào cũng hoạt động liền mạch như quảng cáo".

Minh họa ngôi nhà thông minh điều khiển qua smartphone. Ảnh: Built In

Dẫn số liệu, ông Carrillo cho biết khoảng 57% chủ nhà khi sử dụng thiết bị thông minh thường gặp vấn đề về tương thích, khiến việc quản lý không đơn giản hay tiện lợi mà trở thành sự phiền phức. Do đó, ngày càng nhiều người mua tìm kiếm sự đơn giản hơn là các tính năng thông minh.

Ông Carrillo cũng đang dùng nhà thông minh và "thường cảm thấy bực bội" vì phải truy cập quá nhiều ứng dụng để quản lý mọi thứ, từ đèn đến thiết bị bếp thông minh. Ông cũng thất vọng khi công năng "cách xa hàng vạn dặm" so với những gì được quảng cáo hay được tô vẽ trên phim ảnh.

Jameson Tyler Drew, chuyên gia bất động sản và đầu tư của Anubis Properties tại Los Angeles, cũng nhận định tương tự. Theo ông, người mua nhà ở Mỹ đang chọn "thụt lùi" về công nghệ. Những căn hộ trang bị khóa thông minh kết nối wifi, hỗ trợ nướng bánh mì điều khiển bằng giọng nói, đèn tự bật tắt, tủ lạnh, bóng đèn có thể "giao tiếp" với nhau đang không còn được chuộng vì khó xử lý nếu gặp sự cố, cũng như làm tăng giá mua.

Giới siêu giàu, trong đó có những người nổi tiếng như diễn viên Sofía Vergara, từng ủng hộ nhiệt thành với nhà thông minh. Bà ca ngợi cách bản thân tự kiểm soát hệ thống an ninh, thiết bị và hệ thống chiếu sáng bằng điện thoại. Tuy vậy, "tuần trăng mật" nhanh chóng trôi qua, khi bà than phiền về giao diện khó hiểu, cập nhật liên tục và quên mật khẩu trong căn nhà của mình.

Nhà thiết kế nội thất Carrie Livingston ở Beverly Hills kể với Realtor về một gia đình lắp hệ thống thông minh. Đêm khuya, mỗi lần người vợ vào nhà vệ sinh, đèn dưới chân lại sáng lên gây khó chịu. Một lần khác, cô vợ phải đứng vẫy tay để đèn phòng khách bật sáng nhưng không thành công. Quá phiền phức, cặp vợ chồng đã thuê đại tu căn nhà với chi phí hơn 100.000 USD, trong đó loại bỏ gần như toàn bộ thiết bị thông minh.

Chi phí tăng cao cũng là rào cản với những người muốn sử dụng nhà thông minh. Theo Andrew Fortune chủ sở hữu công ty môi giới bất động sản Great Colorado Homes, giá thiết bị thông minh tăng dần cộng thêm phí sửa chữa cao buộc chủ nhà liên tục chi tiền trong quá trình sử dụng.

Fortune nhấn mạnh, một thứ gì đó hỏng không chỉ là bộ phận giá 10 USD ở cửa hàng, mà thường kéo theo "một cuộc gọi dịch vụ, một linh kiện độc quyền, có thể cả một hệ thống thay thế, cộng lại rất nhiều tiền". Thiết bị cũng sẽ tụt hậu công nghệ theo thời gian, dẫn đến các mối đe dọa bị tấn công mạng, ngắt kết nối hoặc bị chiếm quyền, đánh cắp dữ liệu.

Ngành công nghiệp tự động hóa nhà ở tại Mỹ được đánh giá có trị giá 100 tỷ USD nhưng xu hướng đang chậm lại. "Như trào lưu dùng đồ thủ công để chống lại công nghiệp hóa, chúng ta đang chứng kiến phản ứng chống lại nhà thông minh", nhà thiết kế nội thất Jamie Bush nhận xét.

Theo chuyên viên bất động sản Matt Witek của Compass, người mua nhà năm nay đang tìm lại sự tự chủ, khả năng phục hồi tinh thần và một "nơi ẩn náu" khỏi lối sống phụ thuộc công nghệ. Họ thậm chí dùng điện mặt trời, chất đốt tự nhiên, thậm chí xây tường đất.

Beth McGroarty, Phó chủ tịch nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Toàn cầu, nói với Axios rằng một số người Mỹ đang thay thế thiết bị công nghệ trong nhà bằng nút bấm, công tắc hay núm vặn kiểu cũ. Số khác thiết kế góc "cai nghiện kỹ thuật số", chẳng hạn dùng điện thoại cố định thay cho smartphone, loại bỏ smartTV, tránh xa thiết bị hỗ trợ wifi và điều khiển bằng giọng nói.

Trong báo cáo xu hướng nhà ở 2026 của Zillow tháng trước, các góc đọc sách hiện được nhắc đến nhiều hơn 48% khi thiết kế hoặc mua nhà, phản ánh nhu cầu "thư giãn không cần kết nối" tại nhà ngày càng tăng. Trong khi đó, đơn vị truyền thông thiết kế Dwell gọi sự suy giảm của nhà thông minh là xu hướng hàng đầu từ năm nay trở đi tại Mỹ.

Axios đánh giá, nhà thông minh vẫn sẽ tồn tại lâu dài và là yếu tố bán hàng của các công ty bất động sản, đặc biệt ở những khu vực đặc trưng công nghệ cao như San Francisco hoặc Texas. Dù vậy, xu hướng mua nhà thông minh trên toàn nước Mỹ có thể không còn mạnh mẽ như trước trong thời gian tới.

Bảo Lâm tổng hợp