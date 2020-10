Xu hướng bầu cử của 50 bang Mỹ

Các bang chiến trường hay bang dao động được cho là những thành lũy mà cả Trump và Biden đều phải cố gắng giành ủng hộ nếu muốn đắc cử năm nay.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được dự đoán chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong nhiều thập kỷ dù nó diễn ra giữa lúc nước này đang đối mặt nhiều hỗn loạn vì đại dịch Covid-19, tranh cãi liên quan đến việc bỏ phiếu qua thư hay việc đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao mới.

Bản đồ bầu cử đang dao động chưa từng thấy với các bang từng ủng hộ phe Dân chủ như Minnesota, đang bị cạnh tranh dữ dội bởi đảng Cộng hòa và các bang từng ủng hộ đảng Cộng hòa như Georgia, đang được đảng Dân chủ tập trung thu hút.

Thông điệp kêu gọi cử tri đăng ký đi bầu cử tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, hồi tháng 8. Ảnh: NYTimes.

Đảng Cộng hòa có xu hướng truyền thống, xoay quanh việc gìn giữ và duy trì các giá trị truyền thống. Họ ủng hộ nền kinh tế thị trường tự do, hạn chế tối thiểu sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, muốn duy mức thuế thấp, thắt chặt nhập cư bất hợp pháp, ủng hộ quyền được sống của thai nhi và chống nạo phá thai, chống hôn nhân đồng tính, chống kiểm soát súng. Màu đặc trưng đại diện của đảng Cộng hòa là đỏ.

Đảng Dân chủ trong khi đó có chủ trương loại bỏ các ràng buộc về giá trị truyền thống lâu đời, thúc đẩy tự do cá nhân. Họ muốn chính phủ can thiệp vào nền kinh tế, chủ trương đánh thuế cao với những người có thu nhập cao, cũng như thúc đẩy phúc lợi xã hội. Đảng Dân chủ còn ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ nạo phá thai, muốn thắt chặt sở hữu súng, duy trì chính sách nhập cư cởi mở. Màu đặc trưng đại diện của đảng là xanh lam.

Những bang ủng hộ vững chắc cho đảng nào thường đề cao các giá trị mà đảng đó theo đuổi và ít có khả năng thay đổi. Nhưng hiện tại, theo thống kê của Washington Post, số lượng các bang dao động, tức bang chưa nghiêng hẳn về bên nào, đang tăng nhanh kể từ đầu năm và chúng đều có khả năng cao quyết định cục diện đường đua vào Nhà Trắng.

Bản đồ dự đoán xu thế ủng hộ ứng viên tổng thống phân theo từng bang của Mỹ, trong đó, màu xanh lam là nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, màu đỏ là nghiêng về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và màu nâu là những bang dao động. Đồ họa: 270towin.

Bang ủng hộ và nghiêng về đảng Cộng hòa

Alabama (9 phiếu đại cử tri)

Như hầu hết các bang miền nam, Alabama từng là thành trì của đảng Dân chủ từ thời kỳ Tái thiết đến những năm 1950. Họ từ bỏ đảng Dân chủ và chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa từ những năm 1960.

Các ứng viên Cộng hòa luôn giành thắng lợi tại Alabama với 20 điểm phần trăm cách biệt từ năm 2004. Năm 2016, Trump vượt qua Clinton tại đây với cách biệt 28 điểm phần trăm. Alabama có 9 phiếu đại cử tri từ năm 1972 nhưng con số này có thể rơi xuống 8 sau cuộc bầu cử năm 2020.

Alaska (3 phiếu)

Phe Cộng hòa dễ dàng giành chiến thắng ở Alaska trong mọi cuộc bầu cử từ năm 1968. Quy mô của bang này cùng vị trí địa lý tương đối tách biệt và việc họ chỉ nắm ba phiếu đại cử tri khiến hoạt động vận động tranh cử ở đây không quá sôi nổi, kể cả trước đại dịch.

Tuy nhiên, Alaska cũng có xu hướng sẵn sàng bầu cho các ứng viên độc lập hay ứng viên thuộc đảng thứ ba, qua đó ảnh hưởng đến lá phiếu dành cho Trump và Biden. Phe Dân chủ cũng đang cố gắng tận dụng điểm này, ủng hộ các ứng viên độc lập trong cuộc đua ở Hạ viện và Thượng viện.

Arkansas (6 phiếu)

Chỉ trong vòng vài năm, Arkansas đã chuyển từ một bang do đảng Dân chủ ôn hòa điều hành sang một trong những căn cứ an toàn nhất cho đảng Cộng hòa ở miền nam. Ngoài vùng Mississippi Delta và Little Rock, phe Dân chủ đang để thua ở tất cả các khu vực khác thuộc bang này.

Arizona (11 phiếu) Là một trong những trung tâm của đảng Cộng hòa hiện đại, Arizona hiện vẫn kiên quyết nằm ngoài tầm với của các ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trong thế kỷ này. Họ đạt được trung bình 44% đến 45% phiếu bầu. Tuy nhiên, sự yếu kém của Tổng thống Trump trong việc thuyết phục cử tri ngoại ô đang khiến tình hình xấu đi với đảng Cộng hòa. Hạt Maricopa thuộc thành phố Phoenix, nơi chiếm hơn một nửa số phiếu bầu, đã chuyển từ vùng lãnh thổ an toàn cho phe đỏ (đảng Cộng hòa) sang vùng dễ bị lật đổ.

Idaho (4 phiếu)

Đảng Cộng hoa chưa bao giờ phải lo lắng về việc giành 4 phiếu đại cử tri tại Idaho. Năm 2016, họ giành chiến thắng với cách biệt lên tới gần 32 điểm phần trăm.

Indiana (11 phiếu)

Barack Obama giành chiến thắng tại Indiana năm 2008 nhưng những cử tri Dân chủ bảo thủ ở bang này đang chuyển hướng với tốc độ chóng mặt về phía đảng Cộng hòa, khiến nó trở thành bang gần như ngoài tầm với đối với đảng của Biden.

Thế cạnh tranh ở Indiana hiện nay không quá gay gắt nhưng cuộc chiến giành ghế Hạ viện ở vùng ngoại ô Indianapolis có thể sẽ rất quyết liệt.

Kentucky (8 phiếu)

Kể từ những năm 1950, Kentucky đã trở thành lô cốt đáng tin cậy của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Kentucky đã bầu cho hai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ là Jimmy Carter vào năm 1976 và Bill Clinton lần lượt vào hai năm 1992 và 1996. Năm 2016, Donald Trump đánh bại Hillary Clinton tại Kentucky với tỷ lệ 63% so với 33%.

Kansas (6 phiếu)

Tổng thống Trump đã giành chiến thắng dễ dàng tại Kansas trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng tỷ lệ phiếu bầu 56% của ông lại là mức thấp nhất trong số các ứng viên đảng Cộng hòa hơn hai thập kỷ qua.

Tuy nhiên, phe Dân chủ bắt đầu giành lợi thế sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 khi chiếm một ghế Hạ viện và giành chiến thắng cuộc đua cho ghế thống đốc bang.

Louisiana (8 phiếu)

Như nhiều bang miền nam khác, Louisiana từng bầu cho đảng Dân chủ từ thời kỳ Tái thiết cho tới Thế chiến II. Ngày nay, Louisiana được coi là căn cứ vững chắc cho đảng Cộng hòa. Năm 2016, Trump giành chiến thắng trước Hillary Clinton tại Louisiana với cách biệt gần 20 điểm phần trăm.

Trong lịch sử, kể từ năm 1976 đến nay, Louisiana từng ba lần bầu cho đảng Dân chủ vào các năm 1976, 1992 và 1996.

Mississippi (6 phiếu)

Từ năm 1972 đến nay, Mississippi đều bầu cho đảng Cộng hòa, ngoại trừ năm 1976, khi họ ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Jimmy Carter. Không giống với các bang miền nam khác, tốc độ tăng trưởng dân số của Mississippi không quá nhanh. Cuộc điều tra dân số năm 2000 dẫn tới việc bang bị giảm số phiếu đại cử tri từ 7 xuống 6, mức thấp nhất kể từ năm 1848. Năm 2016, Trump dễ dàng giành chiến thắng với 58% phiếu bầu so với 40% của Clinton.

Missouri (6 phiếu)

Missouri là một căn cứ vững chắc cho đảng Cộng hòa. Năm 2008, Barack Obama để thua John McCain tại đây với cách biệt chỉ 0.1 điểm phần trăm, tương đương 3.900 phiếu bầu trong tổng số 2,93 triệu lá phiếu được bỏ. Obama tiếp tục để thua tại Misouri vào năm 2012 với cách biệt là 9,5 điểm phần trăm. Năm 2016, Trump giành thắng lợi trước Clinton với cách biệt thậm chí còn lớn hơn, 19 điểm phần trăm.

Montana (3 phiếu)

Montana trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây đều nghiêng hẳn về phe Cộng hòa và chỉ bầu cho đảng Dân chủ hai lần kể từ năm 1952. Trước đó, Montana 5 lần liên tiếp bầu cho ứng viên đảng Dân chủ, 4 lần cho Franklin Roosevelt và sau đó là Harry Truman.

Trump đánh bại Clinton với cách biệt hơn 20 điểm phần trăm phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2016. Montana là một trong 7 bang chỉ có ba phiếu đại cử tri.

Nebraska (5 phiếu)

Nebraska là bang ủng hộ mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống. Lần gần đây nhất họ bầu cho đảng Dân chủ là vào năm 1964. Tuy nhiên, Nebraska, giống như Maine, không áp dụng phương pháp "kẻ thắng giành tất" đối với phiếu bầu đại cử tri.

Người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông sẽ nhận được hai phiếu đại cử tri, trong khi ba phiếu đại cử tri được chỉ định dành cho người chiến thắng tương ứng tại ba khu vực quốc hội của bang. Cách tính này được thiết lập từ cuộc bầu cử năm 1992.

Năm 2016, Trump đánh bại Clinton 25 điểm phần trăm về số phiếu phổ thông trong khi giành phiếu đại cử tri tại khu vực hai với cách biệt hai điểm phần trăm.

Bắc Dakota (3 phiếu)

Bắc Dakota là một căn cứ vững chãi đối với đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống. Năm 2016, Trump giành thắng lợi trước Clinton tại đây nhờ 63% phiếu bầu so với 26%.

Oklahoma (7 phiếu)

Từ năm 1948, Oklahoma đều không bầu cho đảng Dân chủ, ngoại trừ năm 1964 với phiếu bầu danh cho Lyndon Johnson. Năm 2016, Trump giành chiến thắng trước Clinton, tỷ lệ phiếu bầu là 65% so với 29%, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp một ứng viên Cộng hòa thắng lợi tại bang này với cách biệt trên 30 điểm phần trăm.

Nam Dakota (3 phiếu)

Nam Dakota là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa. Họ mới chỉ bầu cho đảng Dân chủ 4 lần và lần gần đây nhất là vào năm 1964 khi Lyndon Johnson giành chiến thắng áp đảo trước Barry Goldwater. Năm 2016, Trump vượt qua Clinton tại Nam Dokata với 30 điểm phần trăm.

Nam Carolina (9 phiếu)

Nam Carolina hầu như chỉ bầu cho đảng Dân chủ từ thời kỳ Tái thiết tới những năm đầu 1960, trước khi chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa nhằm phản ứng với luật dân quyền.

Từ năm 1964 tới nay, Nam Carolina đều bầu cho đảng Cộng hòa, trừ năm 1976. Năm 2016, Donald Trump giành thắng lợi tại đây với tỷ lệ phiếu bầu là 55%, hơn Clinton 14 điểm phần trăm.

Tennessee (11 phiếu)

Như nhiều bang miền nam khác, Tennessee bầu chủ yếu cho đảng Dân chủ từ thời kỳ Tái thiết tới sau Thế chiến II. Nhưng từ những năm 1950 đến nay, đảng Cộng hòa thường giành chiến thắng tại đây, dù có một số ngoại lê mà gần nhất là chiến thắng của Bill Clinton vào năm 1992 và 1996.

Năm 2016, Trump nhận được 61% phiếu bầu, nhiều hơn Clinton 26 điểm phần trăm.

Tây Virginia (5 phiếu)

Kể từ sau năm 1996, Tây Virginia đã trở thành căn cứ của đảng Cộng hòa khi đảng này liên tục giành thắng lợi tại đây kể từ năm 2000 đến 2016 với cách biệt ngày một nới rộng qua từng cuộc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2016, thông điệp dân túy của Trump đã gây tiếng vang lớn đối với cử tri Tây Virginia, những người đang gặp khó khăn về kinh tế. Ông đánh bại Clinton nhờ chênh lệch 42 điểm phần trăm trong tỷ lệ phiếu bầu phổ thông.

Texas (38 phiếu)

Từ năm 1980, Texas đều đứng về phía đảng Cộng hòa, biến họ thành một bang đỏ đáng tin cậy. Năm 2016, Trump đánh bại Clinton tại đây với 9 điểm phần trăm chênh lệch.

Chiến dịch tranh cử của Biden đã đưa ra các cam kết với Texas song không đổ quá nhiều tiền vào vận động tranh cử ở bang này.

Utah (6 phiếu)

Utah bầu cho tổng thống đảng Dân chủ Franklin Roosevelt 4 lần (từ 1932 đến 1944) và bỏ phiếu cho cả người kế nhiệm ông là Harry S. Truman vào năm 1948. Ngoài giai đoạn trên, bang này chỉ bầu cho đảng Dân chủ hai lần, lần gần nhất là vào năm 1964 khi Lyndon Johnson giành chiến thắng áp đảo trước Barry Goldwater.

Năm 2012, ứng viên Cộng hòa Mitt Romney đánh bại Barack Obama tại Utah với tỷ lệ phiếu bầu 72,8% và 24,8%. Dù Trump thắng tại Utah vào năm 2016, ông không nhận được đa số phiếu, tỷ lệ phiếu bầu phổ thông là 45,5% so với 27,5%.

Wyoming (3 phiếu)

Như hầu hết các bang ở khu vực vùng núi phía tây, Wyoming hiện là thành lũy vững chắc của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống. Họ mới chỉ bầu cho đảng Dân chủ một lần từ năm 1952. Năm 2016, Trump đánh bại Clinton với cách biệt 46 điểm phần trăm.