Xoay tư thế thai nhi trong bụng mẹ để can thiệp dị tật bẩm sinh

Hà NộiThai nhi 23 tuần mang bất thường di truyền song tư thế nằm trong bụng mẹ không thuận lợi để sửa dị tật, bác sĩ xoay thai trong buồng ối sau đó can thiệp.

Ngày 12/6, TS. BS Phan Thị Huyền Thương, Phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết người phụ nữ 34 tuổi mang thai đến tuần 23 siêu âm phát hiện thai nhi bất thường di truyền, tràn dịch màng phổi trái gây xẹp phổi chèn ép tim.

"Đây là một biến chứng dẫn đến thai nhi thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng, tử vong sau sinh nếu không được điều trị trong bào thai", bác sĩ nói.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ Thương và bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4, quyết định đặt ống dẫn lưu màng phổi (shunt) nhằm can thiệp kịp thời cho thai nhi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, bác sĩ phát hiện tư thế thai nhi nằm không thuận lợi khiến phần màng phổi cần can thiệp nằm úp xuống dưới. Các bác sĩ phải xoay thai nhi để thay đổi tư thế, sau đó luồn kim dẫn đường từ thành bụng thai phụ vào buồng ối tiếp cận lồng ngực của thai nhi - nơi dịch màng phổi đang tích tụ.

Theo bác sĩ, ống shunt sau khi được đặt sẽ giúp thoát dịch ra ngoài, hỗ trợ phổi thai nhi nở ra, giảm nguy cơ suy hô hấp và tăng khả năng sống sót sau khi sinh. Sau can thiệp, tình trạng tràn dịch màng phổi giảm rõ rệt, phổi thai nhi nở ra và giảm áp lực lên tim phổi.

Sau thủ thuật, sức khỏe hai mẹ con ổn định, tiếp tục theo dõi thai kỳ.

Kíp bác sĩ can thiệp bào thai cứu thai nhi từ trong bụng mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Can thiệp bào thai là kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực y học bào thai hiện nay, có thể can thiệp được ở hầu hết cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi. Thai nhi nhỏ tuần giờ đây đã có cơ hội được chào đời khỏe mạnh, thay vì có thể buộc phải đình chỉ thai kỳ như trước.

Trên thế giới, kỹ thuật can thiệp bào thai được đưa vào tiêu chuẩn khoảng 20 năm gần đây. Việt Nam tiếp cận kỹ thuật này bằng những ca can thiệp bào thai đầu tiên vào cuối năm 2019, đến nay đã làm chủ được nhiều kỹ thuật hiện đại, cứu sống nhiều em bé từ trong bụng mẹ, giảm nhẹ mức độ dị tật, tránh phải can thiệp trong giai đoạn sơ sinh vốn nhiều nguy cơ và bất lợi.

Chẩn đoán trước những bất thường thai và can thiệp điều trị ngay từ trong giai đoạn bào thai được các bệnh viện ứng dụng, theo xu hướng hiện nay của ngành sản phụ khoa thế giới. Trong đó, kỹ thuật đặt shunt dẫn lưu màng phổi đánh dấu thêm một bước tiến trong năng lực điều trị các bất thường thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, tăng cơ hội sống những thai kỳ nguy cơ cao.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ theo dõi thai thường xuyên, khám thai định kỳ ở cơ sở y tế uy tín để đánh giá sức khỏe con, phát hiện và xử trí kịp thời những biến chứng, bất thường.

Thùy An