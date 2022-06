Xoáy tròn kỳ lạ trên bầu trời New Zealand

Những người dân New Zealand trông thấy một vòng xoáy sáng rực và trôi dần về hướng bắc, kết quả từ vụ phóng tên lửa SpaceX.

Xoáy tròn ở Đảo Nam, New Zealand do tên lửa SpaceX gây ra. Ảnh: Alasdair Burns

Vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời đảo Đảo Nam vào tối ngày 19/6. Nhiều người dân ở Queenstown và Motueka đã trông thấy vòng xoáy kỳ lạ. Theo các nhân chứng, vòng xoáy không ở nguyên một chỗ mà trôi dần về hướng bắc.

"Nó trông giống như một thiên hà xoắn ốc khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời và chậm rãi trôi dạt", Alasdair Burns, nhiếp ảnh gia ở công ty Twinkle Dark Sky Tours trên đảo Stewart, chia sẻ.

Một số người suy đoán vòng xoáy có thể là hiện tượng do người ngoài hành tinh gây ra. Tuy nhiên, theo Richard Easther, giáo sư vật lý ở Đại học Auckland, vòng xoáy là kết quả do khí thải từ tên lửa được Mặt Trời chiếu sáng.

"Khi nhiên liệu đẩy phun ra từ phía sau, nước và carbon dioxide sẽ tạo thành một đám mây trong không trung được chiếu sáng bởi Mặt Trời. Quỹ đạo của vệ tinh và vị trí tương đối của Trái Đất với Mặt Trời sẽ sản sinh những đám mây hình dáng khác thường, có thể quan sát từ Đảo Nam", Easther giải thích.

Tên lửa gây ra hiện tượng nhiều khả năng là một trong các tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng vệ tinh Globalstar FM15. Khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 được giải phóng, nó xoay tròn và xả nhiên liệu còn sót lại trong quá trình rơi qua khí quyển, tạo thành vòng xoáy đặc trưng mà người dân New Zealand nhìn thấy. Việc xả nhiên liệu giúp ngăn mảnh vỡ tên lửa phát nổ gần mặt đất và rơi khắp khu dân cư. Hiệp hội Thiên văn học New Plymouth cũng xác nhận vệ tinh Globalstar 2 FM15 đã bay qua New Zealand quanh thời gian đó.

Sự việc tương tự từng được ghi nhận ở Hawaii và Oklahoma đầu năm nay. Tất cả đều liên quan đến các đợt phóng tên lửa SpaceX.

An Khang (Theo Newsweek)