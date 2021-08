Máy bay vũ trụ cận quỹ đạo của Dawn Aerospace thực hiện thành công hàng loạt chuyến bay thử nghiệm trước khi lắp động cơ tên lửa.

Công ty New Zealand thử nghiệm máy bay vũ trụ Máy bay vũ trụ của Dawn cất cánh từ đường băng và bay thử phía trên đảo Nam, New Zealand. Video: Dawn Aerospace

Mk-II Aurora, phương tiện tự động dài 4,8 m mà công ty Dawn đang phát triển để chở khối hàng nhỏ lên không gian cận quỹ đạo, đã tiến hành 5 chuyến bay thử nghiệm ở đảo Nam của New Zealand từ ngày 28/7 đến 30/7. Mk-II vẫn ở trong khí quyển Trái Đất trong mỗi lần bay thử, đạt độ cao tối đa 1.036 m, đại diện của Dawn cho biết. Mẫu máy bay vũ trụ bay bằng động cơ phản lực thay thế, không phải động cơ tên lửa theo thiết kế.

Theo Stefan Powell, giám đốc điều hành của công ty vũ trụ New Zealand - Hà Lan, hôm 26/8 cho biết phương tiện Mk-II hoàn toàn tái sử dụng. "Chúng tôi rất vui mừng với kết quả thử nghiệm và đã chứng minh tốc độ luân chuyển nhanh. Chúng tôi đã tiến hành 5 chuyến bay trong 3 ngày, hai chuyến bay trong số đó chỉ cách nhau 90 phút", Powell chia sẻ.

Trong video 59 giây do công ty chia sẻ, chiếc máy bay vũ trụ cất cánh từ sân bay Glentanner ở đảo Nam. Mk-II lướt phía trên một số dãy núi phủ tuyết trắng và hồ nước trong xanh ở New Zealand. Phương tiện cất và hạ cánh trên đường băng giống như máy bay thông thường. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, Mk-II cũng sử dụng sân bay truyền thống. Cuối năm ngoái. Cơ quan Hàng không dân dụng New Zealand đã cấp phép để Mk-II bay từ sân bay mà không bị hạn chế về không phận.

Hiện nay, công ty Dawn tiếp tục thử nghiệm Mk-II và những hệ thống đi kèm. Ví dụ, động cơ tên lửa của phương tiện đang ở cuối giai đoạn thử nghiệm. Khi động cơ sẵn sàng hoạt động, nó sẽ được lắp trên máy bay vũ trụ, cho phép công ty tiến tới thử nghiệm phương tiện ở tốc độ siêu thanh và độ cao lớn hơn. Dawn đang lên kế hoạch sử dụng Mk-II cho các nhiệm vụ không gian nhiều lần một ngày. Ngoài Mk-II, công ty còn phát triển một mẫu máy bay vũ trụ khác tên Mk-III dài 18 m có thể chở 250 kg hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất.

An Khang (Theo Space)