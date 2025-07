Xoài Non gửi lời yêu Gil Lê

Hot girl Xoài Non chuẩn bị bánh kem cùng những dòng yêu thương tặng Gil Lê dịp sinh nhật tuổi 34 của ca sĩ.

Ngày 8/7, Gil Lê đón tuổi mới bên người thân, bạn bè. Hot girl Xoài Non chuẩn bị bánh kem, diện đồ đồng điệu với Gil Lê, cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.

Xoài Non bên Gil Lê trong ngày sinh nhật của ca sĩ.

Gil Lê, Xoài Non công khai tình cảm gần một năm qua. Theo Xoài Non, sự xuất hiện của Gil Lê mang nhiều ý nghĩa cho cuộc đời cô. Cô cảm nhận người yêu là "mảnh ghép hoàn hảo" bởi luôn dành cho mình sự quan tâm. Gil Lê hay gọi Xoài Non là "Bé", thường nghĩ ra trò vui để tạo bất ngờ cho bạn gái, chẳng hạn vào Ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) mua hoa, quà để tặng. Dịp Valentine, Gil Lê tặng Xoài Non hoa hồng, dâu tây, nước hoa.

Xoài Non, Gil Lê du lịch biển Xoài Non, Gil Lê du lịch biển.

Hot girl ủng hộ Gil Lê trong nhiều hoạt động, từng theo ca sĩ đến nhiều show diễn hoặc có mặt ở hậu trường để chăm sóc ca sĩ. Cặp sao cũng thoải mái giới thiệu nửa kia với gia đình, thường có các cuộc gặp mặt, ăn uống. Trong chuyến du lịch hồi giữa năm cùng người thân, Xoài Non dẫn Gil Lê theo cùng.

Xoài Non chúc mừng Gil Lê tham gia concert "Chị đẹp đạp gió" hồi tháng 4 ở TP HCM.

Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Cô nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình như X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam. Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max cùng Chi Pu, giành giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2015. Gil Lê theo đuổi phong cách unisex, có lượng fan lớn.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, 22 tuổi, quê TP HCM, có gần 2,5 triệu fan trên mạng xã hội. Những năm gần đây, cô nổi tiếng ở showbiz với vẻ đẹp ngọt ngào, từng diễn xuất trong nhiều MV. Cô từng làm đám cưới với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau sáu năm đồng hành.

Xoài Non, Gil Lê quay video vui nhộn Xoài Non, Gil Lê quay video vui nhộn.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp